أستراليا المفتوحة تعيد منافسات «1 بوينت سلام» في نسخة 2027

تقرر عودة بطولة «1 بوينت سلام»، التي تبلغ جائزتها مليون دولار أسترالي، إلى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، في نسخة عام 2027

وأعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، اليوم الأربعاء، أن الحدث الذي حظي بشعبية كبيرة بين الجماهير في يناير (كانون الثاني) الماضي، سوف يقام مجدداً العام المقبل، قبل انطلاق منافسات الجدول الرئيسي التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 31 يناير (كانون الثاني) في ملاعب ملبورن بارك، مع الإبقاء على الجائزة الكبرى البالغة مليون دولار أسترالي (نحو 705 آلاف دولار أميركي).

وأصبح جوردان سميث، وهو لاعب هاوٍ محلي غير مشهور على نطاق واسع، مليونيراً بالدولار الأسترالي بعدما تغلب على الإيطالي يانيك سينر، والتتويج بلقب بطولة «1 بوينت سلام». وحسم اللاعب الأسترالي المباراة النهائية في الضربة الثالثة، بعدما أرسلت التايوانية جوانا جارلاند، المصنفة 117 عالمياً، ضربة خلفية مزدوجة اليد خارج الملعب.

واقتصرت جميع المباريات على نقطة واحدة فقط، ضمن نظام خروج المغلوب، وشارك فيها رجال وسيدات، ولاعبون محترفون وهواة، إلى جانب مشاهير، من بينهم نجم البوب التايواني جاي تشو، الذي ودَّع المنافسات دون أن يلمس الكرة، بعدما استقبل إرسالاً ساحقاً من بيتار يوفيتش.

وشهد الحدث أيضاً مشاركة الإسباني كارلوس ألكاراس، والبولندية إيغا شفيونتيك، والأميركية كوكو غوف، والألماني ألكسندر زفيريف، واليابانية ناومي أوساكا.

وقال سميث في بيان صادر عن بطولة أستراليا المفتوحة، اليوم الأربعاء: «بدأت رحلتي من بطولة تصفيات أقيمت في سيدني أولمبيك بارك، ولم أتوقع أبداً أن تقودني إلى اللعب على ملعب رود ليفر أرينا ومواجهة نخبة من أفضل اللاعبين في العالم، فضلاً عن التتويج باللقب. لقد غيَّر ذلك حياتي بالكامل».

وأضاف: «هذا العام سنستضيف إحدى البطولات في نادينا، وآمل أن نلهم المزيد من اللاعبين لخوض التجربة، كما فعلت أنا. لا أحد يعلم إلى أين يمكن أن تقوده هذه الفرصة».

واعتباراً من الأسبوع المقبل، سيكون بإمكان الأندية والاتحادات والمدربين والمدارس الشريكة في مختلف أنحاء أستراليا تسجيل رغبتهم في استضافة إحدى بطولات التصفيات المؤهلة لبطولة «1 بوينت سلام»، تمهيداً للنهائيات التي ستقام في ملبورن بارك.