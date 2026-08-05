تراجع نمو قطاع الخدمات الصيني خلال يوليو إلى أبطأ وتيرة له في 22 شهراً

أظهر مسح أجرته مؤسسة خاصة يوم الأربعاء أن قطاع الخدمات في الصين نما خلال يوليو (تموز) بأبطأ وتيرة له منذ سبتمبر (أيلول) 2024، مع تباطؤ نمو النشاط التجاري والأعمال الجديدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات العامة في الصين، الصادر عن «راتينغ دوغ» الذي تُعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 50.4 نقطة في يوليو، من 54.1 نقطة في يونيو (حزيران)، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة أفضل من نتائج المسح الرسمي الذي أظهر دخول نشاط قطاع الخدمات في منطقة الانكماش.

ووفقاً لمسح «راتينغ دوغ»، تباطأت وتيرة نمو الأعمال الجديدة إلى أبطأ مستوياتها منذ مارس (آذار)، متأثرة بتراجع الطلب المحلي. ونمت صادرات الخدمات للشهر الثالث على التوالي. وأشارت أدلة غير رسمية إلى أن ارتفاع طلب العملاء الأجانب ارتبط بالمعارض والرحلات الدراسية خلال فصل الصيف، إلى جانب زيادة تسويات المعاملات المالية وتحسن كفاءة الإدارة.

كما واصلت الشركات زيادة أعداد موظفيها للشهر الثالث على التوالي، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر يونيو. وحافظت معنويات قطاع الأعمال على إيجابيتها، لكنها تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير (شباط) 2020. وانخفض مؤشر الإنتاج المركب، الذي يجمع أداء قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 50.8 نقطة في يوليو من 53.6 نقطة في يونيو.