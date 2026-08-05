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الاقتصاد

«السعودية للأبحاث والإعلام» تعود إلى الربحية بدعم من نمو الإيرادات

تحسن أداء أنشطة النشر والمحتويين المرئي والرقمي

مقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
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«السعودية للأبحاث والإعلام» تعود إلى الربحية بدعم من نمو الإيرادات

مقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

عادت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» إلى تحقيق الأرباح، خلال الربع الثاني من عام 2026، بعدما سجلت صافي ربح بلغ 1.7 مليون ريال (453 ألف دولار)، مقابل خسارة قدرها 9.7 مليون ريال (2.59 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي؛ مدعومة بتحسن أداء أنشطة النشر والمحتويين المرئي والرقمي، ولا سيما المرتبطة بالقطاع الرياضي.

وأظهرت النتائج المالية لـ«المجموعة» ارتفاع الإيرادات بنسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي إلى 765.6 مليون ريال (204.2 مليون دولار)، مقارنةً بـ675.8 مليون ريال (180.2 مليون دولار) خلال الربع الثاني من عام 2025، في ظل استمرار نمو أعمال المحتوى والمنصات الرقمية.

وأوضحت «المجموعة»، في إفصاحها المنشور على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أن العودة إلى الربحية جاءت نتيجة مجموعة من العوامل؛ من أبرزها عكس مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المَدينة خلال الربع الثاني، إلى جانب تراجع المصروفات العمومية والإدارية، وهو ما أسهم في دعم صافي الأرباح، إلى جانب نمو الإيرادات.

وكان قطاع النشر والمحتوى المرئي والرقمي المُحرك الرئيس لنمو الإيرادات، بدعم من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الرياضي، في وقت تُواصل فيه المجموعة الاستثمار في توسيع أعمالها الإعلامية الرقمية.

وفي سوق الأسهم، ارتفع سهم «المجموعة» بنسبة 1.5 في المائة، مسجلاً مكاسبه، للجلسة الرابعة على التوالي، ليصل إلى 64.9 ريال للسهم (17.31 دولار).

وفي إطار توسعها الاستثماري، رفعت «المجموعة»، خلال مايو (أيار) الماضي، حصتها بشركة «ثمانية» للنشر والتوزيع إلى 75 في المائة، عبر شركتها التابعة «الشركة العربية للوسائل».

وتتمتع «ثمانية» بحقوق نقل مسابقات كرة القدم السعودية، بموجب عقد تبلغ قيمته 387 مليون ريال سنوياً (103.2 مليون دولار) لمدة ستة مواسم، يشمل نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين «روشن»، ودوري الدرجة الأولى «يلو»، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، وذلك ابتداءً من موسم 2025 - 2026 وحتى موسم 2030 - 2031.

وسبق ذلك إعلان «المجموعة»، في أبريل (نيسان) الماضي، فوزها بعقد من وزارة الثقافة، لتشغيل وتنفيذ خدمات البث الفضائي والرقمي، وإدارة وإنتاج المحتوى الإعلامي، والتسويق لقناة «الثقافية».

وأفادت بأن القيمة السنوية للعقد تتجاوز 5 في المائة من إجمالي إيراداتها، استناداً إلى القوائم المالية السنوية المدققة لعام 2025.

في المقابل، شهد قطاع الطباعة والتغليف تراجعاً في الإيرادات، خلال الربع الثاني، متأثراً بتغيرات السوق التي انعكست على حجم الأعمال، الأمر الذي حدّ من الأثر الإيجابي للنمو الذي حققته أنشطة المحتوى.

وتُعد «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» أكبر تكتل إعلامي في منطقة الشرق الأوسط، إذ تضم تحت مظلتها مجموعة من المنصات الإعلامية المطبوعة والرقمية والمرئية؛ من بينها «الشرق الأوسط»، و«الشرق بلومبرغ»، و«عرب نيوز»، و«إندبندنت عربية»، و«أرقام»، و«مانجا العربية»، إضافة إلى مجلتيْ «سيدتي» و«هي».

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