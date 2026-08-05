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وزيرا خارجية السعودية والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وغزة

على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في عمّان

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي (واس)
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وزيرا خارجية السعودية والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وغزة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي (واس)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها.

كما ناقش الجانبان المستجدات الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.

وكان الأمير فيصل بن فرحان، وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي والإسلامي لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي تستضيفه الأردن.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع، الذي تشارك فيه دول عربية وإسلامية، مستجدات الأوضاع في مدينة القدس، وسبل مواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في المدينة المحتلة وأماكنها المقدسة، في ظل التصعيد المستمر الذي يستهدف هويتها ومقدساتها.

ويأتي الاجتماع في إطار تنسيق المواقف العربية والإسلامية تجاه التطورات في القدس، وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى حماية المدينة ومقدساتها، وتأكيد ضرورة وقف الإجراءات التي تمس وضعها التاريخي والقانوني.

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