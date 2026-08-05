«سيمنس»: ثلث طلبيات توربينات الغاز من الشرق الأوسط خلال الربع الثالث

قال كريستيان بروخ، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس للطاقة»، الأربعاء، إن نحو ثلث طلبيات توربينات الغاز جاءت من عملاء الشرق الأوسط في الربع الثالث، متجاوزة الطلب من مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يبرز تأثير حرب إيران في هذا القطاع.

وأضاف بروخ، متحدثاً لصحافيين عقب إعلان الشركة نتائج الربع الثالث التي تجاوزت التوقعات، أن طلبيات الشرق الأوسط شكلت نحو 30 في المائة من طلبيات توربينات الغاز في الربع الثالث، بما يعادل نحو 4.5 غيغاواط.

وكان هذا أكثر من النسبة التي بلغت نحو 20 في المائة المرتبطة بمراكز البيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي كانت محركاً رئيساً للطلب على التوربينات الغازية.

وأشار بروخ بشكل خاص إلى عمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، باعتبارها أسواقاً رئيسة في الشرق الأوسط.