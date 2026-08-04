تراجع أرباح «السعودية للطاقة» 7.4 % إلى 1.3 مليار دولار في الربع الثاني

أعلنت «الشركة السعودية للطاقة» نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026، مسجلة تراجعاً في صافي الربح بنسبة 7.4 في المائة إلى 4.89 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، مقارنة بـ5.28 مليار ريال (1.41 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، إن تراجع صافي الربح يعود إلى ارتفاع مصروفات التشغيل والصيانة نتيجة توسع قاعدة الأصول التشغيلية ودعم موثوقية الخدمة الكهربائية، إضافة إلى ارتفاع صافي تكاليف التمويل المرتبطة بالحصول على تمويلات جديدة لتمويل خطط الإنفاق الرأسمالي، وهو ما قابله جزئياً نمو الإيرادات التشغيلية.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 11.3 في المائة إلى 30.86 مليار ريال (8.23 مليار دولار)، مقارنة مع 27.72 مليار ريال (7.39 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن نمو الإيرادات جاء مدفوعاً بارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الثاني من عام 2026 نتيجة نمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، وارتفاع التكاليف المستردة للطاقة، وزيادة إيرادات عقود تطوير وإدارة المشاريع الخاصة بإنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملائها، إلى جانب استمرار نمو قاعدة العملاء.

وقال خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن أداء النصف الأول من عام 2026 يعكس مرونة نموذج أعمال الشركة والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتها، مشيراً إلى مواصلة تعزيز منظومة الطاقة الكهربائية في المملكة، ورفع مستوى الموثوقية التشغيلية، وتوسيع البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد ودعم التحول الاقتصادي.

وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 7.5 في المائة إلى 6.72 مليار ريال (1.79 مليار دولار)، مقابل 6.25 مليار ريال (1.67 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما نمت الإيرادات خلال النصف الأول بنسبة 10.5 في المائة لتبلغ 52.20 مليار ريال (13.92 مليار دولار)، مقارنة مع 47.22 مليار ريال (12.59 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2025.

وتراجع سهم «السعودية للطاقة» بنسبة 2 في المائة عقب إعلان النتائج، متداولاً عند 17.35 ريال.