شركتا تكرير هنديتان اشترتا نفطاً من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا

أفادت ثلاثة مصادر تجارية، الأربعاء، بأن شركة التكرير الهندية «مانغالور للتكرير والبتروكيماويات» اشترت مليون برميل من الخام العُماني من خلال عطاء.

وأشارت المصادر إلى أن النفط تم شراؤه بعلاوة بنحو ثلاثة دولارات للبرميل مقارنة بعقد برنت المؤرخ. وذكر أحد المصادر أن البائع هو شركة «ميتسوي آند كو إنرجي تريدينغ» سنغافورة.

من ناحية أخرى، قالت المصادر إن مؤسسة النفط الهندية المملوكة للدولة، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد من حيث القدرة، اشترت أربعة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة اشترت خامات «نيمبا» و«ساكسي باتوك» و«كلوف» من أنغولا، بالإضافة إلى خام «جينو» الكونغولي، وجميعها من شركة «شيفرون».