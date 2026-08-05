الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب نتائج الشركات وتطورات إعادة فتح مضيق هرمز

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج الشركات وتطورات الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز المحاصر.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة إلى 659.29 نقطة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش.

وتلقى المؤشر دعماً من ترقب الأسواق مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق «رويترز».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إدارته أجرت «محادثات جيدة جداً» مع إيران خلال مفاوضات استمرت طوال اليوم، ما عزَّز التوقعات باقتراب نهاية الصراع المستمر منذ خمسة أشهر.

وقادت أسهم شركات التعدين المكاسب على المؤشر القياسي، مرتفعة بنسبة 2.4 في المائة.

واستحوذت نتائج الشركات على اهتمام المستثمرين. ورفعت شركة «نوفو نورديسك» توقعاتها لأرباح ومبيعات العام بأكمله، لكنها خيبت آمال المستثمرين الذين ركزوا بدلاً من ذلك على التراجع الطفيف في مبيعات حبوب «ويغوفي» الجديدة، وتعثر تجربة عقار «كاغريسيما»، الجيل الجديد لعلاج السمنة.

وانخفضت أسهم شركة الأدوية الدنماركية بنسبة 3.5 في المائة.

وتسعى «نوفو نورديسك» إلى استعادة موقعها في مواجهة منافستها «إيلي ليلي» في سوق أدوية السمنة سريع النمو، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات على استدامة التحسن الأخير في أداء الشركة وقدرة حبوب «ويغوفي» على دعم النمو على المدى الطويل.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم «ساندوز» بنسبة 7 في المائة، بعدما أعلنت شركة الأدوية السويسرية قفزة بنسبة 9 في المائة في صافي مبيعات الربع الثاني.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفعت أسهم «سيمنس إنرجي» بنسبة 3.9 في المائة، بعدما أعلنت شركة الطاقة تحقيق نتائج قياسية في الربع الثالث، مدفوعة بازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والطلب في الشرق الأوسط.