دورة كندا: سابالينكا تتقدم نحو الدور الثالث

تأهلت أرينا سابالينكا إلى الدور الثالث ببطولة كندا المفتوحة للتنس للسيدات، بعد تغلبها على اليابانية مويوكا أوشيجيما 6/ 3 و6/ 3، في المباراة التي جمعتهما صباح الأربعاء.

وذكر الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، أن سابالينكا احتاجت إلى ساعة و21 دقيقة لتصعد إلى الدور الثالث.

تلتقي سابالينكا المصنفة الأولى على العالم مع الصينية شواي شانغ في الدور الثالث (رويترز)

وتلتقي سابالينكا، المصنفة الأولى على العالم، مع الصينية شواي شانغ، التي تأهلت للدور الثالث بعدما اضطرت يلينا أوستابينكو للانسحاب بسبب الإصابة. وستكون هذه المباراة هي الأولى بين سابالينكا وشانغ.

كان الفوز على أوسيجيما، المصنفة 111 على العالم، هو ثامن فوز على التوالي لسابالينكا أمام مصنفة خارج أفضل مائة لاعبة. وكانت أحدث خسارة لها أمام لاعبة خارج المصنفات المائة أمام ماركيتا فوندروسوفا، المصنفة 164، في قبل نهائي بطولة برلين المفتوحة عام 2025.

مويوكا أوشيجيما (رويترز)

وفي بقية المباريات، فازت نيكولا بارتونكوفا على كلارا تاوسن 6/ 3 و6/ 4، وآنا كاليسنكايا على مكارتني كيسلر 6/ 2 و6/ 7 و6/4.