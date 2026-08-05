مقتل مؤثر مكسيكي بالرصاص خلال بث مباشر

أعلنت السلطات في ولاية سينالوا المكسيكية مقتل سيزار جاستيلوم، المؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، بالرصاص، أمس الثلاثاء، أثناء بث مباشر له مع أصدقائه خارج مطعم للوجبات السريعة في مدينة كولياكان، بشمال غربي البلاد.

كان جاستيلوم، الذي يتابعه ما يقرب من 600 ألف على «تيك توك» ويبث مقاطع فيديو كوميدية، في بث مباشر خارج مطعم للوجبات السريعة، عندما اقترب منه ومن أصدقائه شخصان على دراجة نارية، وكلاهما يضع خوذة. وفي تسجيل للبث المباشر، اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء، بدا أن سائق الدراجة النارية أطلق النار مباشرة على جاستيلوم.

صورة من الفيديو الذي قُتل فيه سيزار جاستيلوم (إكس)

وأكد مسؤول أمني بولاية سينالوا وفاة جاستيلوم، وقال إن عملية أمنية واسعة النطاق جارية.

تأتي الواقعة وسط أعمال عنف مستمرة في كولياكان، عاصمة ولاية سينالوا التي كانت في قلب صراع بين جماعات الجريمة المنظمة المتنافسة على السيطرة. كما أعادت واقعة إطلاق النار إلى الأذهان مقتل المؤثرة المكسيكية في مجال التجميل فاليريا ماركيز في مايو (أيار) 2025، إذ قُتلت بالرصاص في أثناء بث مباشر على «تيك توك» في صالون كانت تعمل به في زابوبان بولاية خاليسكو الغربية.

وقال الادعاء إن ماركيز، البالغة من العمر 23 عاماً، قُتلت بعد أن دخل رجلٌ الصالون وأطلق النار. وجرى التحقيق في وفاتها، في إطار بروتوكولات جرائم قتل النساء.