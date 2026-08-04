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بعد ثوران بركان فويغو... غواتيمالا ترفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى

بركان فويغو يثور على بعد نحو 65 كيلومتراً جنوب غربي مدينة غواتيمالا (أ.ف.ب)
بركان فويغو يثور على بعد نحو 65 كيلومتراً جنوب غربي مدينة غواتيمالا (أ.ف.ب)
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بعد ثوران بركان فويغو... غواتيمالا ترفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى

بركان فويغو يثور على بعد نحو 65 كيلومتراً جنوب غربي مدينة غواتيمالا (أ.ف.ب)
بركان فويغو يثور على بعد نحو 65 كيلومتراً جنوب غربي مدينة غواتيمالا (أ.ف.ب)

أطلقت سلطات غواتيمالا، اليوم الثلاثاء، الإنذار الأحمر، وهو الدرجة القصوى للتحذير، في المناطق المتضررة من ثوران بركان فويغو، الواقع على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الوكالة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة الكوارث «كونريد» عبر منصة «إكس» إن هذا الإنذار يشمل مقاطعات ساكاتيبيكيز وتشيمالتينانغو وإسكوينتلا.

ثوران بركان فويغو على بعد نحو 65 كيلومتراً جنوب غربي مدينة غواتيمالا (أ.ف.ب)

وكانت السلطات قد أصدرت إنذاراً بالخطر صباح الثلاثاء وأمرت بإجلاء مئات الأشخاص بعد فويغو الذي يُعد أنشط براكين أميركا الوسطى.

وحذر مسؤولون اليوم من ‌أن التدفقات البركانية قد تمتد ‌إلى مسافات أبعد إذا اشتد النشاط البركاني.

وكان ثوران بركان فويغو، الواقع على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب غواتيمالا سيتي، في عام 2018 قد دفن تجمعاً سكنياً بأكمله وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.

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بركان كارثة طبيعية حوادث غواتيمالا

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