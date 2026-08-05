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الاقتصاد

مخزونات النفط الأميركية تزيد 2.5 مليون برميل على عكس التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام بأحد المراكز بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام بأحد المراكز بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
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مخزونات النفط الأميركية تزيد 2.5 مليون برميل على عكس التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام بأحد المراكز بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام بأحد المراكز بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو (تموز) مع تراجع نشاط المصافي قليلاً وزيادة الواردات.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام صعدت 2.5 مليون برميل إلى 407 ملايين في الأسبوع المشار إليه، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض 1.5 مليون.

وانخفض إجمالي مخزونات النفط الخام، بما في ذلك المخزونات التجارية واحتياطيات النفط الاستراتيجية التابعة للحكومة الأميركية، إلى 711.8 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 1984.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 20.96 مليون، لتعود إلى ما فوق المستوى الأدنى للمتطلبات التشغيلية عند 20 مليوناً تقريباً.

وأضافت الإدارة أن استهلاك الخام بالمصافي تراجع 183 ألف برميل يومياً، وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية خلال الأسبوع إلى 96.5 في المائة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنحو 515 ألف برميل إلى 6.2 مليون برميل يومياً. وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد الأسبوع الماضي 297 ألف برميل يومياً.

وقال مات سميث، المحلل لدى شركة كبلر المتخصصة في تتبع السفن، وفقاً لـ«رويترز»: «أدت الواردات القوية، إلى جانب استمرار تباطؤ وتيرة الصادرات، إلى زيادة طفيفة في مخزونات النفط الخام، وأسهم في ذلك أيضاً انخفاض طفيف في أنشطة التكرير».

وزادت خسائر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي وعقود برنت المتداولة عالمياً بعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7 في المائة، أو 56 سنتاً، إلى 75.20 دولار، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4 في المائة، أو 32 سنتاً، إلى 79.02 دولار.

وأشارت الإدارة إلى أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 209.7 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 1.3 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 107.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بارتفاع يبلغ 206 آلاف برميل.

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