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الرياضة رياضة عالمية

ميلان ينتزع التعادل من جاره إنتر وديّاً في أستراليا

التعادل حسم «ديربي ميلان» في أستراليا (أ.ب)
التعادل حسم «ديربي ميلان» في أستراليا (أ.ب)
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ميلان ينتزع التعادل من جاره إنتر وديّاً في أستراليا

التعادل حسم «ديربي ميلان» في أستراليا (أ.ب)
التعادل حسم «ديربي ميلان» في أستراليا (أ.ب)

سجل الفرنسي كريستوفر نكونكو ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، ليقود ميلان إلى التعادل 1 - 1 مع غريمه إنتر ميلان، الأربعاء، في مباراة ودية باهتة أقيمت بمدينة بيرث الأسترالية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وأمام 52 ألفاً و310 متفرجين، بدا إنتر، بطل الدوري الإيطالي، في طريقه لحسم مواجهة الديربي بعد هدف فيديريكو ديماركو من مسافة قريبة في الدقيقة الـ52، لكن نكونكو تعرض لعرقلة من البرازيلي كارلوس أوغوستو في الدقيقة الـ84، قبل أن ينبري بنجاح إلى ركلة جزاء، مانحاً فريقه التعادل.

وبهذه النتيجة، واصل المدرب الجديد لميلان، البرتغالي روبن أموريم، البحث عن فوزه الأول، بعدما استهل مشواره مع الفريق بتعادل 2 - 2 أمام سلتيك الأسكوتلندي بمباراة ودية أقيمت في غلاسغو الشهر الماضي.

وكان أموريم قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن يتولى مهمة إعادة ميلان إلى الواجهة بعد موسم مخيب أخفق فيه الفريق في التأهل إلى «دوري أبطال أوروبا».

وسيكون المدرب البرتغالي قلقاً من الأداء الذي قدمه لاعبوه؛ إذ ارتكب الفريق كثيراً من الهفوات، وكان محظوظاً بالخروج بالتعادل.

في المقابل، تلقى ميلان دفعة معنوية بمشاركة لاعب الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في آخر 30 دقيقة، بعدما جدد عقده عاماً إضافياً.

وقال مودريتش: «كان من الجيد الحصول على بعض الدقائق، وشعرت بأنني في حالة جيدة».

وأضاف: «من المهم خوض مباريات كهذه استعداداً للموسم. أعتقد أننا قدمنا كثيراً من الأمور الجيدة، وآمل أن نواصل التطور».

وكانت هذه المباراة الأولى لميلان منذ وفاة قائده التاريخي فرنكو باريزي الذي حمل شارة القيادة خلال الحقبة الذهبية للنادي في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

ووقف الفريقان دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، فيما اصطف اللاعبون متشابكي الأذرع تكريماً لذكرى باريزي.

وبدأ مودريتش اللقاء على مقاعد البدلاء؛ مما أثار خيبة أمل الجماهير، رغم أنه حظي بتصفيق حار خلال عمليات الإحماء.

وفرض ميلان سيطرته في بداية اللقاء، بفضل تحركات الشاب ألفادجو سيسيه والنيجيري صامويل تشوكويزي الذي تحيط الشكوك بمستقبله مع النادي.

وكاد الأميركي يونس موسى يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ18، لكن تسديدته القوية ارتدت من القائم الأيسر.

واستعاد إنتر السيطرة على الكرة تدريجياً مع اقتراب نهاية الشوط الأول، قبل أن يفتتح التسجيل مطلع الشوط الثاني مستغلاً أخطاء دفاعية من ميلان عبر ديماركو.

ودخل مودريتش أرض الملعب في الدقيقة الـ62 وسط تصفيق كبير من الجماهير، لكن معاناة ميلان استمرت، قبل أن ينتزع نكونكو التعادل من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وسيواصل ميلان استعداداته للموسم بمواجهة تشيلسي الإنجليزي في جاكرتا السبت، في حين يبقى إنتر في بيرث لملاقاة يوفنتوس في اليوم ذاته، بعدما كان قد تغلب على مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح في هونغ كونغ السبت الماضي.

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الرياضة كرة القدم ميلان أستراليا

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