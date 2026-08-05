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الرياضة رياضة سعودية

نبيل فقير يعزز طموحات أبها

نادي أبها يتعاقد مع صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير (نادي أبها)
نادي أبها يتعاقد مع صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير (نادي أبها)
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نبيل فقير يعزز طموحات أبها

نادي أبها يتعاقد مع صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير (نادي أبها)
نادي أبها يتعاقد مع صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير (نادي أبها)

أعلن نادي أبها تعاقده رسمياً مع صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير في صفقة انتقال حر، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي 2026-2027، في واحدة من أبرز صفقات النادي بعد عودته إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

واستقبل النادي نجمه الجديد برسالة حملت طابعاً حماسياً جاء فيها: «من قمة العالم إلى قمم الجنوب... نبيل فقير أبهـاوي»، في إشارة إلى المسيرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب المتوج مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018.

ويصل فقير إلى أبها بعد موسم مميز مع الجزيرة الإماراتي، خاض خلاله 26 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، بإجمالي 14 مساهمة تهديفية، ما يؤكد احتفاظه بجودته الفنية وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي.

ويُعد فقير خامس لاعب فرنسي يرتدي شعار أبها، في استمرار للهوية الفرنسية التي اعتمد عليها النادي في صفقاته هذا الموسم، معولاً على خبرة اللاعب الكبيرة في الملاعب الأوروبية، بعدما سبق له تمثيل أولمبيك ليون وريال بيتيس، قبل خوض تجربته الأخيرة مع الجزيرة الإماراتي.

وتعكس الصفقة طموحات إدارة أبها في بناء فريق قادر على المنافسة وتقديم موسم قوي بعد العودة إلى دوري روشن.

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