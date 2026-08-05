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الرياضة رياضة عالمية

سباليتي يشيد بفوز يوفنتوس الودّي على تشيلسي

لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس (أ.ف.ب)
لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس (أ.ف.ب)
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سباليتي يشيد بفوز يوفنتوس الودّي على تشيلسي

لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس (أ.ف.ب)
لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس (أ.ف.ب)

أشاد المدرب لوتشيانو سباليتي بفوز فريقه يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم 1 - صفر على تشيلسي الإنجليزي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الأربعاء في هونغ كونغ، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وسجل الهدف الوحيد إيدون زيغروفا اللاعب المقبل من كوسوفو، في الدقيقة 68، ليحسم انتصار الفريق الإيطالي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وقال سباليتي عقب المباراة: «هذه اختبارات تعكس التقدم الذي نحرزه. أعجبني تماسكنا كفريق طوال المباراة، سواء تحت الضغط على مشارف منطقة الجزاء أو عند شن الهجمات المرتدة».

أضاف المدرب الإيطالي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي ليوفنتوس: «صنعنا فرصا ممتازة، وكان بإمكاننا تحقيق المزيد. تميز أسلوبنا دائما بالقدرة على تطبيق ما يلزم في كل لحظة من المباراة».

وأوضح مدرب يوفنتوس في نهاية حديثه: «رأيت فريقاً نشيطاً للغاية، دائماً ما كان قريباً من الكرة. تشيلسي قادر على كل شيء: بناء الهجمات من الخلف، والإنهاء، وقيادة المباراة بإيقاع سريع. إنه فريق من الطراز الرفيع، ولهذا السبب تحديداً، كان من المهم بالنسبة لنا ألا نتراجع أمام هذه المواقف».

ومن المقرر أن يخوض يوفنتوس تجربتين وديتين جديدتين ضد مواطنيه إنترميلان، يوم 8 أغسطس (آب) الحالي، وباليرمو في 11 من نفس الشهر.

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الرياضة كرة القدم تشيلسي يوفنتوس هونغ كونغ

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