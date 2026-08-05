رئيس الوزراء الكندي كارني: لا أثق في إنفانتينو

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء إنه لا يثق في جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فيما يتعلق بكيفية التعامل مع اقتراحه ببيع الحقوق التجارية لكأس العالم.

وقال كارني للصحافيين في تورونتو: «فكرة أن الحوكمة الرشيدة تتمثل في عدم إفشاء أمر مهم إلى أقرب مستشاريك أو مديرك التنفيذي للعمليات أو زملائك أعضاء مجلس الإدارة... هي فكرة كارثية، وينبغي أن تكون كارثية، وتفقدك الثقة في ذلك الشخص. بالتأكيد ليس لدي ثقة في السيد إنفانتينو بعد هذا الأمر، بالنظر إلى ما حدث وبالنظر إلى طبيعة ما حدث».