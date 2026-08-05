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الرياضة رياضة عالمية

ماريسكا: أعجبني التزام اللاعبين رغم الأجواء الصعبة

الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (رويترز)
الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (رويترز)
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ماريسكا: أعجبني التزام اللاعبين رغم الأجواء الصعبة

الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (رويترز)
الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (رويترز)

أكّد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن أكثر ما أسعده في الفوز 3 - 1 على فريق نجوم الدوري الكوري الجنوبي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الأربعاء، هو الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون رغم الظروف المناخية الصعبة.

وسجلت العاصمة الكورية الجنوبية سيول درجات حرارة قياسية قبل المباراة، حيث بلغت الحرارة نحو 36 درجة مئوية مع انطلاق اللقاء.

ورغم ذلك، حقّق مانشستر سيتي انتصاراً مريحاً بفضل أهداف ريان آيت نوري، وتيجاني رايندرز، وديفين موباما في الشوط الأول.

كما حملت المباراة أول انتصار لماريسكا على رأس القيادة الفنية لسيتي، وذلك في ثانية مبارياته الودية، بعد التعادل 1 - 1 أمام إنتر الإيطالي في افتتاح الجولة الآسيوية للفريق السبت الماضي.

ورغم سعادته بالنتيجة، ركّز ماريسكا، خلال المؤتمر الصحافي الذي جرى عقب اللقاء، على الروح والالتزام اللذين أظهرهما لاعبوه في هذه الظروف.

وأضاف، في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: «بالنسبة لنا، النتيجة دائماً مهمة، حتى إن كانت مباراة ودية، لكن الأهم بالنسبة لي هو رؤية الجهد الذي بذله اللاعبون، خاصة في مثل هذه الأجواء».

وشدّد المدرب الإيطالي: «وبالمقارنة مع المباراة الماضية، قدمنا أداءً أفضل في بعض الجوانب».

وتابع ماريسكا، الذي تولى قيادة مانشستر سيتي خلفاً للإسباني جوسيب غوارديولا، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي: «الأمر الإيجابي هو أن اللاعبين حاولوا التأقلم مع الأجواء، وبذلوا جهداً كبيراً طوال 95 دقيقة».

وواصل: «منذ اليوم الأول، واللاعبون يبذلون كل ما لديهم، وأرى أنهم يثقون في العمل الذي نقوم به، وهذا بالنسبة لي هو الأمر الأهم».

ومن المنتظر أن ينضم اللاعبون الذين وصلوا إلى دور الثمانية، أو أبعد منه في كأس العالم هذا الصيف، إلى الفريق الأسبوع المقبل في مانشستر، قبل أيام قليلة من مباراة الدرع الخيرية ضد آرسنال في افتتاح الموسم الجديد.

واعترف ماريسكا بأن الفريق سيحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى أفضل مستوياته، في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية حتى الآن، حيث قال: «السبب هو أن هناك ما بين 8 و9 لاعبين لم ينضموا إلينا بعد».

وأكّد مدرب مانشستر سيتي، في ختام حديثه: «لكن الأهم هو أنه عندما ينضمون، يبذلون الجهد المطلوب لتنفيذ ما نعمل عليه منذ اليوم الأول. كما نحتاج أيضاً إلى أن يثقوا فيما نريد تطبيقه، فهذا أمر مهم، وعندما ينضم بقية اللاعبين، لا شك أننا سنصبح أفضل».

مواضيع
الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي كوريا الجنوبية

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