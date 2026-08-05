الرياض وبغداد تؤكدان ضرورة منع تحول أراضي العراق إلى أداة لـ«العدوان»

استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، الأربعاء، التطورات التي تشهدها المنطقة، وذلك خلال لقاء ثنائي على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فؤاد حسين خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين، وضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية؛ بما يضمن عدم تحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد جيرانه، وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

وقال الوزير حسين في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «أكدنا أهمية تطوير العلاقات العراقية - السعودية»، مشيراً إلى مناقشتهما الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى المملكة، والزيارات المتبادلة بما يعزز التعاون والتنسيق بين البلدين، فضلاً عن التحضيرات للقمة العربية المقبلة.

ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وانعكاساتها على أمن المنطقة وإمدادات الطاقة، وجهود إعادة فتح مضيق هرمز، كما تخلله استعراض سياسة الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، والاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أن اللقاء تناول «الترتيبات الخاصة بزيارة وفد أمني عراقي إلى السعودية»، موضحة أن «الأمير فيصل بن فرحان أعرب عن دعم المملكة للحكومة العراقية الجديدة، وتأييدها للجهود التي تبذلها في تعزيز أمن العراق والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها».

وكان وزير الخارجية السعودي، وصل إلى عمّان، الأربعاء، حيث شارك في الاجتماع الوزاري العربي والإسلامي الذي استضافه الأردن.