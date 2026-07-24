يورغن كلوب مدرباً جديداً لمنتخب ألمانيا

عُيّن يورغن كلوب الجمعة مدرباً جديداً لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، خلفاً ليوليان ناغلسمان الذي استقال بعد نهاية مشوار مخيّب في مونديال أميركا الشمالية 2026.

وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني للعبة في مؤتمر صحافي في فرانكفورت: «نحن سعداء للغاية بتمكننا اليوم من تقديم يورغن كلوب كمدرب جديد».

وأوضح نويندورف أن عقد كلوب سيمتد حتى «صيف عام 2030، أي حتى موعد كأس العالم المقبلة في المغرب وإسبانيا والبرتغال»، مشيراً إلى أن العقد سيبدأ سريانه في 15 أغسطس (آب).

بدوره، قال كلوب: «إنها القمة المثالية لمسيرتي المهنية، ولحياتي، ولحياتي العملية. سأضع كل ما لدي من طاقة في خدمة هذه المهمة».

كما حذّر من أنه سيغادر منصبه إذا شنّت عليه الصحافة هجوماً في المستقبل، قائلاً: «إذا قلتم غداً (إنه سيئ جداً)، فسأرحل».

وكان ناغلسمان استقال بعد أربعة أيام من الإقصاء على يد الباراغواي في دور الـ32 لنهائيات كأس العالم التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشغل ناغلسمان (38 عاماً) هذا المنصب منذ سبتمبر (أيلول) 2023، لكن بعد الخروج من دور الـ32 للمونديال، اجتمع به الاتحاد الألماني لثلاث ساعات لبحث الإخفاق الجديد.

وأبدى كلوب الذي كان مرتبطاً بعقد منذ مطلع 2025 حتى نهاية 2029 مع شركة «ريد بول»، بصفته مديراً عالمياً لعمليات كرة القدم، علناً رغبته في تولّي المهمة.

وجاء الضوء الأخضر من أوليفر مينتسلاف، رئيس «ريد بول» الذي عقد اجتماعاً مع مسؤولي الاتحاد الألماني للعبة بعد توصّلهم لاتفاق مبدئي مع المدرب.

وأكد نويندورف أن كلوب أُعفي من عقده من دون مقابل انتقال، مقابل تبرع بقيمة مليون يورو فقط لمؤسسة «وينغز فور لايف» التابعة لـ«ريد بول»، والمكرسة لأبحاث إصابات الحبل الشوكي.

وعانت ألمانيا في النسخ الثلاث الأخيرة من نهائيات كأس العالم، إذ خرجت من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022.

ومنذ خسارتها أمام فرنسا في نصف نهائي كأس أوروبا 2016، لم تبلغ ألمانيا المربع الذهبي لأي بطولة كبرى، في عقد كامل غير مسبوق من الجفاف بالنسبة لمنتخب تُوّج أيضاً بطلاً لأوروبا ثلاث مرات (1972 و1980 و1996).

وسبق لكلوب أن خاض تجارب تدريبية ناجحة مع ماينتس وبوروسيا دورتموند، قبل أن يتولى تدريب ليفربول في إنجلترا، حيث قاده إلى لقب الدوري الإنجليزي عام 2020، منهياً 30 عاماً من الصيام، وذلك بعد عام من تتويجه بدوري أبطال أوروبا.

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، أعلن أنه سيرحل عن ليفربول في نهاية الموسم، بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق منذ وصوله في خريف 2015. ومنذ الأول من يناير 2025، يتولى منصب المدير العالمي لكرة القدم في «ريد بول»، مشرفاً على الأندية التابعة للشركة النمساوية.