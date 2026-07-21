برشلونة يستعد لتقديم لاعبه الجديد أديمي

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي برشلونة سيقوم رسمياً، الأربعاء، بتقديم لاعبه الجديد كريم أديمي. وأكد رئيس النادي، خوان لابورتا، في مطار برشلونة، بعد عودته من نهائي «كأس العالم» في الولايات المتحدة، أن تقديم جناح بوروسيا دورتموند بات وشيكاً للغاية.

ووفقاً لتقارير إعلامية، وصل أديمي إلى إسبانيا منذ عدة أيام، وأكمل الفحوص الطبية بنجاح.

كان لابورتا قد أكد الصفقة، بالفعل، كما صرح مدرب دورتموند، نيكو كوفاتش، بعد المباراة الودية ضد «روت فايس أوبرهاوزن»، في نهاية الأسبوع الماضي، أن النادي الألماني ودّع أديمي.