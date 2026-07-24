العراق: الزيدي لم ينقل إلى إيران مقترحاً أميركيا لوقف النار

نفى المكتب الإعلامي للحكومة العراقية، الجمعة، أن يكون رئيس الوزراء علي الزيدي نقل إلى طهران مقترحاً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين لم تسمهم، أن إيران رفضت مقترحاً لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس الأميركي ونقله رئيس الوزراء العراقي خلال زيارة إلى طهران.

ووصف مكتب الزيدي، في بيان مقتضب، ما ورد في تقرير الصحيفة بأنه «مزاعم عارية عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة».

وقال المكتب، في بيان، إن التقرير تضمن معلومات غير صحيحة، داعياً وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم تداول معلومات غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة».

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إيرانيين إن طهران لا ترى جدوى في اتفاق مؤقت يترك مسألة السيطرة على مضيق هرمز دون حسم، فيما نقل عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن رئيس الوزراء العراقي عرض «وجهات نظره وانطباعاته» بعد زيارته إلى واشنطن، مؤكداً أن إيران والولايات المتحدة لديهما بالفعل عدد كافٍ من الوسطاء.

وجاء النفي العراقي في وقت تحدث فيه التقرير عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل الهجمات والتهديدات بين الجانبين، ونقل عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تستعد لاحتمال اتساع نطاق المواجهة إذا نفذت واشنطن تهديداتها باستهداف البنية التحتية الإيرانية.