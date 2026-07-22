هولتبي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن لويس هولتبي، لاعب خط وسط المنتخب الألماني لكرة القدم، السابق، مساء الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم بعمر 35 عاماً. وأعلن هولتبي، الذي كان يلعب مؤخراً لفريق بريدا الهولندي، قراره على «إنستغرام».

وكتب هولتبي: «كان أعظم شرف فى مسيرتي المهنية هو تمثيل بلدي - وهو أمر سأظل فخوراً به دائماً».

ولعب هولتبي 3 مباريات دولية مع المنتخب الألماني، في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2010 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وقضى معظم فترات مسيرته في «الدوري الألماني»، حيث لعب لعدة أندية؛ منها «شالكه» و«ماينز» و«هامبورغ» و«بوخوك» و«هولشتاين كيل».

ولعب هولتبي فترة في إنجلترا مع أندية «توتنهام» و«فولهام» و«بلاكبيرن». وكتب هولتبي: «لن أتخلى عن كرة القدم أبداً. ستظل هذه اللعبة جزءاً من هويتي، وأنا متحمس لما هو مقبل».