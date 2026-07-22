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تشيلسي يحطم الرقم القياسي البريطاني بضم روجرز من أستون فيلا

مورغان روجرز (رويترز)
مورغان روجرز (رويترز)
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تشيلسي يحطم الرقم القياسي البريطاني بضم روجرز من أستون فيلا

مورغان روجرز (رويترز)
مورغان روجرز (رويترز)

أعلن ناديا تشيلسي وأستون فيلا المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقد تشيلسي مع الدولي الإنجليزي مورغان روجرز قادماً ​من أستون فيلا بعقد يمتد حتى عام 2033. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة بلغت 117 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار)، مما يجعل روجرز أغلى لاعب بريطاني في التاريخ.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن شبكة «سكاي سبورتس» أفادت بأن قيمتها تجاوزت المبلغ الذي دفعه مانشستر سيتي لنوتنغهام فورست مقابل لاعب ‌الوسط إليوت أندرسون ‌في وقت سابق من الشهر ​الحالي، ‌والبالغ ⁠116 مليون ​جنيه إسترليني. وكانت ⁠الصفقة الأغلى في تاريخ تشيلسي سابقاً هي ضم لاعب الوسط الإكوادوري موزيس كايسيدو من برايتون آند هوف ألبيون مقابل 115 مليون جنيه إسترليني عام 2023.

وقال روجرز في بيان نشره النادي: «أنا متحمس للغاية. بالنسبة لي، تشيلسي هو أكبر نادٍ في لندن، وهو النادي الذي لطالما ⁠أعجبت به منذ طفولتي. أنا متحمس جداً للمشروع مع ‌المدرب الجديد، وبمجموعة اللاعبين الموجودة، ‌وللاتجاه الذي يسير فيه النادي. ​لهذا السبب جئت إلى ‌هنا، ولا أطيق الانتظار لبدء العمل».

ويرحل روجرز، الذي يجيد ‌اللعب على الجناح وفي مركز صانع اللعب، عن أستون فيلا بعد عامين، بعدما ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي في مايو (أيار) الماضي. كما هز الشباك في الفوز 3-صفر ‌على فرايبورغ في المباراة النهائية، ليمنح أستون فيلا أول لقب أوروبي كبير له منذ عام ⁠1982. وسجل ⁠اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً 31 هدفاً في 125 مباراة بقميص أستون فيلا منذ انضمامه من ميدلسبره عام 2024، كما خاض مباراته الدولية الأولى مع منتخب إنجلترا في وقت لاحق من ذلك العام.

وشارك روجرز في سبع من أصل ثماني مباريات خاضها منتخب إنجلترا في كأس العالم، التي أنهاها منتخب «الأسود الثلاثة» في المركز الثالث. كذلك قدم أفضل مواسمه المحلية في الموسم الماضي، مسجلاً 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويستهل تشيلسي، ​الذي أنهى الموسم الماضي ​في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة فولهام خارج أرضه يوم 24 أغسطس (آب).

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كرة القدم الدوري الإنجليزي رياضة بريطانيا

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