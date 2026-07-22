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الرياضة رياضة عالمية

فان بوميل يستعد لتدريب المنتخب البلجيكي لكرة القدم

مارك فان بوميل (د.ب.أ)
مارك فان بوميل (د.ب.أ)
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فان بوميل يستعد لتدريب المنتخب البلجيكي لكرة القدم

مارك فان بوميل (د.ب.أ)
مارك فان بوميل (د.ب.أ)

ذكر تقرير إعلامي أن مارك فان بوميل، لاعب المنتخب الهولندي السابق، يستعد لتدريب المنتخب البلجيكي لكرة القدم. وذكرت صحيفة «نيوسبلاد» البلجيكية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يوقِّع فان بوميل (49 عاماً) عقداً مع المنتخب البلجيكي يمتد حتى بطولة أمم أوروبا «يورو 2028».

ولعب فان بوميل، وصيف بطل العالم مع المنتخب الهولندي في 2010، لفِرق «فورتونا سيتارد»، و«أيندهوفن» و«برشلونة» و«بايرن ميونيخ» و«ميلان».

وبصفة مدير فني، تولّى فان بوميل تدريب «أيندهوفن» و«فولفسبورغ» و«رويال أنتويرب»، حيث فاز معه بالثنائية المحلية في بلجيكا.

ولم يتولّ فان بوميل تدريب أي فريق منذ عام 2024، وجرى السماح لفريق رودي غارسيا بالرحيل، رغم أنه قاد المنتخب البلجيكي لدور الثمانية في «كأس العالم».

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