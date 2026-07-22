عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إيراولا: ليفربول لا يزال بحاجة إلى تدعيمات واضحة في سوق الانتقالات

أندوني إيراولا (رويترز)
أندوني إيراولا (رويترز)
TT
TT

إيراولا: ليفربول لا يزال بحاجة إلى تدعيمات واضحة في سوق الانتقالات

أندوني إيراولا (رويترز)
أندوني إيراولا (رويترز)

قال أندوني إيراولا مدرب نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن الفريق لا يزال بحاجة إلى ​تدعيم بعض المراكز خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل رحيل عدد من لاعبيه الأساسيين وتعرض آخرين للإصابة.

وكان ليفربول قد ضم جيريمي جاكيه وبيكتور مونيوز، ولكنه فقد خدمات محمد صلاح وآندي روبرتسون وإبراهيما كوناتي، بينما يغيب كل من أوغو إيكيتيكي وكونور برادلي وجيوفاني ليوني بسبب الإصابة.

وقال المدرب الإسباني ‌للصحافيين في ‌شيكاغو أمس، الثلاثاء: «من الصعب تحديد ​جميع ‌احتياجات ⁠الفريق ​بدقة بينما ⁠لا تزال سوق الانتقالات مفتوحة؛ إذ يجب أن تبقى دائماً منفتحاً على الفرص التي قد تسهم في تحسين التشكيلة».

وأضاف: «هناك مراكز واضحة نعرف أننا بحاجة إلى تدعيمها. على سبيل المثال، نحتاج بالتأكيد إلى التعاقد مع جناح».

وتابع: «في مراكز أخرى، علينا تقييم الخيارات ⁠المتاحة في السوق، وتكلفة التعاقدات، وكذلك مستوى ‌اللاعبين الموجودين لدينا. هناك ‌بعض المراكز التي تبدو معقدة؛ لأن ​لدينا لاعبين مصابين ‌نثق بقدراتهم، ولكن الوضع لا يزال بعيداً عن ‌المثالية».

وأدى رحيل صلاح وكوناتي وروبرتسون إلى تقليص عنصر الخبرة داخل تشكيلة ليفربول. كما يحيط الغموض بمستقبل الحارس البرازيلي أليسون بيكر في «أنفيلد»، إلا أن إيراولا أكد رغبته في ‌الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق. وقال: «أعتقد أنه سيكون عنصراً مهماً للغاية في مساعدة ⁠اللاعبين الجدد على ⁠التأقلم؛ سواءً كانوا من أصحاب الخبرة أو من العناصر الشابة».

وأضاف: «نحتاج إلى عناصر قدوة داخل غرفة الملابس، مثل فيرجيل فان دايك، وأليسون، وغو غوميز، وهم لاعبون أمضوا سنوات طويلة في النادي. وأنا واثق من أننا سنحصل على هذا النوع من الدعم».

ويستهل ليفربول تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة سندرلاند في ناشفيل يوم السبت، قبل أن يلتقي ريكسام وليدز يونايتد وموناكو وكومو في مباريات ودية ​أخرى.

ويبدأ الفريق مشواره ​في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نيوكاسل يونايتد خارج ملعبه في 23 أغسطس (آب).

مواضيع
كرة القدم ليفربول الدوري الإنجليزي رياضة بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

غريزمان يحرز هدفاً في ظهوره الأول مع أورلاندو بالدوري الأميركي

رياضة عالمية أنطوان غريزمان (رويترز)

غريزمان يحرز هدفاً في ظهوره الأول مع أورلاندو بالدوري الأميركي

سجل المهاجم الفرنسي المخضرم أنطوان غريزمان هدفاً في ظهوره الأول بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم ليقود أورلاندو سيتي إلى الفوز على سان خوسيه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
رياضة عالمية دييغو مارادونا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

دموع ومشاحنات وتصرفات طفولية: لمحات من محاكمة مارادونا

كانت المحاكمة المضطربة لفريق الأطباء الذي أشرف على علاج أسطورة كرة القدم الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا.

«الشرق الأوسط» (سان إيسيدرو (الأرجنتين))
رياضة عالمية لويس سواريز (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

إنتر ميامي يهزم فاير… ويُفسد الظهور الأول لليفاندوفسكي في الدوري الأميركي

قاد الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز فريقه إنتر ميامي إلى الفوز على ضيفه شيكاغو فاير 3-2 في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
رياضة عالمية كلاوديو تابيا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

​​​​​​​الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ينفي احتجاز رئيسه في الولايات المتحدة

نفى كبار مسؤولي كرة القدم في الأرجنتين بشكل قاطع تقارير أفادت بأن رئيس الاتحاد المحلي وأمين صندوقه احتُجزا وخضعا للاستجواب أثناء مغادرتهما أميركا.

«الشرق الأوسط» (بوينوس ايرس (الأرجنتين) )
رياضة عالمية وليام ساليبا من مشاركته الأخيرة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026 (رويترز)
رياضة عالمية

آرسنال يعلن غياب مدافعه ساليبا فترة طويلة للإصابة

أعلن آرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ​أمس الأربعاء أن مدافعه والدولي الفرنسي وليام ساليبا سيغيب عن الملاعب فترة طويلة بعد تعرضه لإصابة في الظهر.

«الشرق الأوسط» (لندن )