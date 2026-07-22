تياغو بيتارتش يعود إلى ريال مدريد... ومورينيو يمنحه فرصة لإثبات نفسه

يستعد لاعب الوسط الإسباني تياغو بيتارتش للعودة إلى تدريبات ريال مدريد، الاثنين، بعد تسعة أيام فقط من قيادته منتخب إسبانيا للتتويج بلقب بطولة أوروبا تحت 19 عاماً، واضعاً نصب عينيه هدفاً واضحاً يتمثل في انتزاع مكان له ضمن الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

ويدخل اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً فترة الإعداد الصيفية بطموح كبير، بعدما أكد في تصريحات سابقة أنه يفضل تأجيل الحديث عن مستقبله إلى ما بعد نهاية البطولة الأوروبية، وهو الموعد الذي حل الآن مع انطلاق معسكر ريال مدريد، حيث ينتظره أول لقاء مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، يحظى بيتارتش بتقدير كبير من مورينيو، الذي تلقى تقارير إيجابية للغاية عن لاعب الوسط الشاب، ويعتبره من أبرز المواهب الصاعدة في النادي، لذلك يرغب في متابعته عن قرب خلال فترة الإعداد قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله مع الفريق.

وسيخوض بيتارتش المنافسة ضمن مجموعة من لاعبي الأكاديمية الذين يراقبهم الجهاز الفني، إلا أن وضعه يختلف عن بقية الأسماء، بعدما سبق له الظهور مع الفريق الأول وقدم مستويات لافتة، مما يجعله من أبرز المرشحين للحصول على فرصة جديدة.

تياغو بيتارتش بقميص منتخب إسبانيا (حساب اللاعب على إنستغرام)

ووصل اللاعب إلى المعسكر بمعنويات مرتفعة عقب تألقه في بطولة أوروبا تحت 19 عاماً، حيث لعب دوراً محورياً مع منتخب إسبانيا تحت قيادة المدرب باكو غاياردو، وشارك في مركز صانع الألعاب خلف المهاجمين، مؤكداً قدرته على تقديم أدوار هجومية إلى جانب إمكاناته البدنية.

واختير بيتارتش ضمن التشكيلة المثالية للبطولة، كما أنهى المنافسات في صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بخمس تمريرات حاسمة، في تأكيد جديد على تطوره الفني والنضج الكبير الذي أظهره رغم صغر سنه.

وسيجد لاعب الوسط نفسه أمام منافسة مختلفة في خط وسط ريال مدريد بعد التغييرات التي شهدتها التشكيلة، إذ رحل داني سيبايوس، في حين انضم البرتغالي برناردو سيلفا، أحد الصفقات التي حظيت بدعم مباشر من مورينيو، وهو ما يزيد المنافسة على المراكز، دون أن يغيّر من رغبة اللاعب في البقاء والقتال على فرصته.

ولم تكن رحلة بيتارتش نحو الفريق الأول سهلة، إذ تنقل بين أكاديميات أتلتيكو مدريد وخيتافي وليغانيس قبل انتقاله إلى أكاديمية ريال مدريد «لا فابريكا»، حيث شهد موسما 2025 و2026 انطلاقته الحقيقية، بعدما انتقل من فريق الشباب إلى المشاركة أساسياً مع الفريق الأول، وخاض مباريات في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو.

وأثمر تطوره السريع عن تجديد عقده مع ريال مدريد حتى عام 2030، بينما ينتظر اللاعب الآن اختباراً جديداً في مسيرته، يتمثل في إقناع مورينيو بقدراته، كما سبق أن نجح في كسب ثقة مدربين مثل ألفارو أربيلوا وتشابي ألونسو، على أمل أن يحجز مكانه بصورة نهائية داخل صفوف النادي الملكي.