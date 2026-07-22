«توتنهام» يضم لاعب فريق «برايتون» فان هيكي

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع يان باول فان هيكي، لاعب فريق برايتون.

ونشر النادي، على حسابه الرسمي بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، صورة للاعب وعلَّق عليها: «مرحباً، يان بأول فان هيكي».

ولم يعلن النادي مدة التعاقد أو قيمة الصفقة، لكن ذكر موقع «فوت ميركاتو» أن المدافع الهولندي وقّع عقداً طويل الأمد.

وأضاف أنه بعد عدة أسابيع من المفاوضات توصّل النادي إلى اتفاق لضم اللاعب الهولندي الدولي مقابل نحو 50 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني تقريباً).

ويرحل فان هيكي (26 عاماً) عن «برايتون»، بعد 4 مواسم تميزت بتقدم ثابت في «الدوري الإنجليزي الممتاز».

وفي الموسم الماضي، شارك في 36 مباراة بـ«الدوري الإنجليزي الممتاز»، أساسياً في جميعها.