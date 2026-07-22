«سباق فرنسا الدولي»: كسر في ترقوة الدرّاج فلوريان ليبوفيتز بسبب حادث قوي

تعرض الدرّاج الألماني فلوريان ليبوفيتز، أحد أبرز نجوم سباقات الدراجات، لكسر في عظمة الترقوة لسقوطه خلال المرحلة الـ16 من «سباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية (تور دو فرنس)»؛ مما يهدد موسمه الحالي.

وكان ليبوفيتز، الذي أنهى نسخة العام الماضي في المركز الـ3، يحتل المركز الـ5 في الترتيب العام قبل انطلاق «سباق عكس عقارب الساعة»، الثلاثاء، لكن سقوطاً عنيفاً خلال القيادة بسرعة عالية أجبره على الانسحاب من السباق بسبب الإصابة، وهو ما أكده فريقه «ريد بول».

وسيبتعد الدراج الألماني عن المنافسات ليس أقل من 6 أسابيع؛ مما يعني استحالة مشاركته في «سباق إسبانيا (فويلتا)»، المقرر بين 22 أغسطس (آب) و13 سبتمبر (أيلول) المقبلين، كما تبدو مشاركته في بطولة العالم بمدينة مونتريال الكندية، المقررة بين 20 و27 سبتمبر المقبل، أمراً غير مرجح.

في المقابل، قد يتمكن من العودة للمشاركة في «سباقات اليوم الواحد» التي تقام في إيطاليا بنهاية الموسم، مثل «طواف لومبارديا» الذي ينطلق يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وشهد اليوم مشاعر متباينة داخل الفريق، حيث حقق زميله البلجيكي ريمكو إيفينيبول الفوز بالمرحلة، ليقلص الفارق مع السلوفيني تادي بوشار، متصدر الترتيب العام، إلى 4 دقائق و32 ثانية، علماً بأن السباق يختتم منافساته يوم الأحد المقبل.

وقال رالف دينك، مدير فريق «ريد بول»: «لن نفتقد فلوريان فقط في المنافسة على منصة التتويج، بل سنفتقده أيضاً شخصاً داخل الفريق. صحيح أننا فزنا بالمرحلة، لكن لا يمكن القول إن الأمور رائعة بالنسبة إلينا. كما أشعر بالأسف تجاه ريمكو؛ لأنه لا يستطيع الاستمتاع بهذا الإنجاز في أجواء يسودها الهدوء والفرح الكامل».