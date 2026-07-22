تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3 % خلال يونيو

انخفض معدل التضخم السنوي في المغرب، المقيس بمؤشر أسعار المستهلك، إلى 0.3 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، مقارنةً بـ1.2 في المائة خلال مايو (أيار) الذي سبقه، مدفوعاً بتراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.3 في المائة، وفقاً لبيانات صادرة عن «الجهاز المركزي للإحصاء» يوم الأربعاء.

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات ذات الأسعار المتقلبة والمنتجات الخاضعة للتسعير الإداري، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري خلال يونيو 2026، بينما تراجع بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن تراجع أسعار المواد الغذائية جاء بشكل رئيسي نتيجة انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 5.2 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 1.9 في المائة، إضافة إلى تراجع أسعار اللحوم والخبز والحبوب بنسبة 0.3 في المائة لكل منهما، والزيوت والدهون بنسبة 0.1 في المائة.

في المقابل، سجل بعض المنتجات الغذائية ارتفاعاً في الأسعار؛ إذ زادت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.4 في المائة، والفواكه 0.8 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو 0.2 في المائة.