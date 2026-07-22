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مالاغو يؤكد مفاوضات الاتحاد الإيطالي مع غوارديولا

غوسيب غوارديولا (د.ب.أ)
غوسيب غوارديولا (د.ب.أ)
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مالاغو يؤكد مفاوضات الاتحاد الإيطالي مع غوارديولا

غوسيب غوارديولا (د.ب.أ)
غوسيب غوارديولا (د.ب.أ)

أكد جيوفاني مالاغو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن غوسيب غوارديولا أجرى محادثات بشأن توليه تدريب المنتخب الإيطالي الأول. وأضاف مالاغو أن الاتحاد الإيطالي قد يلجأ إلى تقديم «استثناءات» فيما يتعلق بالراتب من أجل التعاقد مع غوارديولا (55 عاماً)، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن غوارديولا، الذي درب برشلونة، وبايرن ميونيخ من قبل، ترك مانشستر سيتي بنهاية الموسم الماضي بعدما فاز بستة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي، وخمسة ألقاب لكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا، في فترة توليه تدريب الفريق التي استمرت 10 أعوام.

وذكرت تقارير أخرى أنه رفض العرض الإيطالي. واستقال غينارو غاتوزو من تدريب المنتخب الإيطالي في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن فشل المنتخب الإيطالي، المتوج بأربعة ألقاب في كأس العالم، في التأهل للمونديال للمرة الثالثة على التوالي. ووفقاً لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، قال مالاغو: «تم تقديم استثناءات مالية من قبل، وقد تشمل هذه الاستثناءات الاسم الذي يثار بقوة في الساعات الأخيرة، وهو غوسيب غوارديولا».

وأضاف: «هذه الاستثناءات لها أسباب واضحة لست هنا لشرحها، لكن ليس مؤكداً أن هذه الخطوة ستتم». ويعد روبرتو مانشيني، الذي قاد إيطاليا للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، ولاعب وسط المنتخب الإيطالي السابق أندريا بيرلو، من بين المرشحين الآخرين لتولي المنصب.

وعندما سئل عما إذا كان غوارديولا ومانشيني وبيرلو هم الوحيدون المدرجون في القائمة المختصرة، أجاب مالاغو: «بالتأكيد لا. نحن نبحث عن مدرب بمواصفات معينة، وبلا شك فإن هذه الأسماء تندرج ضمن هذا الإطار».

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