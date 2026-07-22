ريمو فرويلر يقترب من الانتقال إلى نيوم السعودي

بات لاعب الوسط السويسري، ريمو فرويلر، قريباً من الانتقال إلى نادي نيوم السعودي، بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحلها النهائية.

وشارك فرويلر (34 عاماً) أساسياً في جميع مباريات منتخب سويسرا خلال «كأس العالم 2026»، إلى جانب مواطنه غرانيت تشاكا في خط الوسط، ولفت الأنظار بأدائه خلال البطولة.

ورغم اهتمام كل من روما ويوفنتوس بالحصول على خدماته، ووفق «ليكيب» الفرنسية، فإنه يبدو أن الدولي السويسري بات أقرب لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

وأصبح فرويلر لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع بولونيا، الذي خاض معه 40 مباراة خلال الموسم الماضي، ومن المتوقع أن ينضم قريباً إلى نيوم، الذي يقوده المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، ويضم أيضاً المدافع الفرنسي مالانغ سار.