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الرياضة رياضة سعودية

نيوم يضرب بقوة... مالانغ سار يرتدي السماوي

منشور ترحيبي للاعب بثه نادي نيوم على حسابه بمنصة «إكس» (موقع النادي)
منشور ترحيبي للاعب بثه نادي نيوم على حسابه بمنصة «إكس» (موقع النادي)
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نيوم يضرب بقوة... مالانغ سار يرتدي السماوي

منشور ترحيبي للاعب بثه نادي نيوم على حسابه بمنصة «إكس» (موقع النادي)
منشور ترحيبي للاعب بثه نادي نيوم على حسابه بمنصة «إكس» (موقع النادي)

أنهى نادي نيوم، إجراءات التعاقد مع المدافع الفرنسي مالانغ سار، البالغ من العمر 27 عاماً، وذلك ضمن تدعيماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويملك سار تجربة كبيرة في الملاعب الأوروبية، بعدما بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي نيس الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي، كما خاض تجارب أخرى أبرزها مع لانس الفرنسي.

وتأتي صفقة التعاقد مع مالانغ سار في إطار استراتيجية نادي نيوم الرامية إلى تعزيز صفوف الفريق بعناصر تمتلك الجودة والخبرة، بما يتوافق مع طموحات النادي في تقديم مستويات تنافسية خلال ظهوره الثاني في الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المنتظر أن ينضم المدافع الفرنسي إلى معسكر الفريق الإعدادي خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لبدء برنامجه الفني والبدني تحت إشراف الجهاز الفني، استعداداً للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

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كرة القدم الدوري السعودي السعودية

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