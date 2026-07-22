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الرياضة رياضة سعودية

لجنة انتخابات إدارة اتحاد الكرة السعودي تبدأ في استقبال طلبات المترشحين

لجنة انتخابات إدارة اتحاد الكرة السعودي تبدأ في استقبال طلبات المترشحين (الاتحاد السعودي)
لجنة انتخابات إدارة اتحاد الكرة السعودي تبدأ في استقبال طلبات المترشحين (الاتحاد السعودي)
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لجنة انتخابات إدارة اتحاد الكرة السعودي تبدأ في استقبال طلبات المترشحين

لجنة انتخابات إدارة اتحاد الكرة السعودي تبدأ في استقبال طلبات المترشحين (الاتحاد السعودي)
لجنة انتخابات إدارة اتحاد الكرة السعودي تبدأ في استقبال طلبات المترشحين (الاتحاد السعودي)

بدأت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في استقبال طلبات المترشحين حتى الأول من أغسطس (آب) المقبل، وفقاً للبرنامج الزمني للانتخابات الذي تم الإعلان عنه الخميس الماضي.

ويمكن للمترشحين تقديم طلبات الترشح خلال هذه الفترة، على أن تبدأ لجنة الانتخابات فحص قوائم المترشحين اعتباراً من يوم 2 أغسطس وحتى 7 أغسطس.

وسيتم الإعلان عن القوائم الأولية للمترشحين يوم 8 أغسطس، بينما سيتلقى مركز التحكيم الرياضي الطعون والتظلمات على القوائم خلال الفترة من 9 إلى 13 من الشهر ذاته، على أن يتم الفصل فيها خلال الفترة من 15 إلى 23 من الشهر ذاته، بينما سيعلن عن نتائج الفصل في الطعون يوم 24 أغسطس.

ومن المقرر أن يكون يوم الثلاثاء 25 أغسطس هو آخر موعد لانسحاب المترشحين، بينما سيتم الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين يوم 26 أغسطس، ثم تنطلق في اليوم التالي حملات الدعاية الانتخابية وتستمر حتى يوم 29 من ذات الشهر، على أن تجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم 30 أغسطس 2026.

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