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الرياضة رياضة سعودية

لاجامي يقترب من الدرعية

قاسم لاجامي (نادي القادسية)
قاسم لاجامي (نادي القادسية)
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لاجامي يقترب من الدرعية

قاسم لاجامي (نادي القادسية)
قاسم لاجامي (نادي القادسية)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي الدرعية توصل إلى اتفاق مع المدافع قاسم لاجامي، للانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد لاجامي البالغ من العمر 30 عاماً، لاعباً حراً عقب انتهاء ارتباطه التعاقدي مع القادسية بنهاية الموسم الماضي.

وأنهى لاجامي الموسم الماضي معاراً من القادسية إلى التعاون، حيث شارك مع «السكري» في 14 مباراة على مدار النصف الثاني من الموسم.

ويستعد الدرعية لخوض أول مشاركة في تاريخه بدوري المحترفين، بعدما حقق إنجازاً تاريخياً بالصعود إلى المسابقة عقب انتصاره على العلا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية لملحق الصعود.

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