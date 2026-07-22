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ألف وفاة بـ«إيبولا» في الكونغو وارتفاع الإصابات المؤكدة إلى 2473

ممرض يفحص درجة حرارة امرأة بمركز علاج «إيبولا» في بونيا - الكونغو (أ.ب)
ممرض يفحص درجة حرارة امرأة بمركز علاج «إيبولا» في بونيا - الكونغو (أ.ب)
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ألف وفاة بـ«إيبولا» في الكونغو وارتفاع الإصابات المؤكدة إلى 2473

ممرض يفحص درجة حرارة امرأة بمركز علاج «إيبولا» في بونيا - الكونغو (أ.ب)
ممرض يفحص درجة حرارة امرأة بمركز علاج «إيبولا» في بونيا - الكونغو (أ.ب)

أظهرت بيانات أصدرتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «إيبولا» ارتفع إلى 2473 حالة، منها 999 وفاة.

وقال معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقرير له إنه تم رصد 50 حالة جديدة، الاثنين، في إقليمي إيتوري وكيفو الشمالي بشرق البلاد، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

واستقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفاتين و20 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشطة، حسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو (تموز) وخلال الخمسين عاماً الماضية، أودى فيروس «إيبولا» بحياة أكثر من 15 ألف شخص في القارة الأفريقية، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضاً ترخيصاً بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزيئي للكشف عنها.

والأسبوع الماضي، أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة لقاح ChAdOx1، بقيادة جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

من جهته، حذَّر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية تييرنو بالديه خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في جنيف من أن الوباء «لا يزال متقدماً علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراته».

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