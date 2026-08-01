عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
العالم أفريقيا

منظمة الصحة العالمية: تفشي «إيبولا» في الكونغو الديمقراطية يخرج عن السيطرة

عناصر من «الصليب الأحمر» في أثناء تعقيمهم مستشفى روامبارا العام قبل التعامل مع جثمان شخص توفي بسبب فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية (رويترز)
عناصر من «الصليب الأحمر» في أثناء تعقيمهم مستشفى روامبارا العام قبل التعامل مع جثمان شخص توفي بسبب فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية (رويترز)
TT
TT

منظمة الصحة العالمية: تفشي «إيبولا» في الكونغو الديمقراطية يخرج عن السيطرة

عناصر من «الصليب الأحمر» في أثناء تعقيمهم مستشفى روامبارا العام قبل التعامل مع جثمان شخص توفي بسبب فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية (رويترز)
عناصر من «الصليب الأحمر» في أثناء تعقيمهم مستشفى روامبارا العام قبل التعامل مع جثمان شخص توفي بسبب فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية (رويترز)

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إن تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع ازدياد خطر انتقاله إلى الدول المجاورة.

وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت المنظمة، في بيان نُشر السبت: «هناك حاجة إلى توسع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض».

وأضافت المنظمة أنه خلال الأسبوع الماضي تم تسجيل 567 إصابة و296 وفاة، وهو أعلى عدد يسجَّل في أسبوع واحد منذ بدء التفشي.

وبشكل إجمالي، بلغ عدد الحالات المؤكدة مخبرياً 3605 حالات، بينها 1587 وفاة، بينما تعافى 651 مريضاً من العدوى.

وكان أكبر تفشٍّ سابق لـ«إيبولا» في الكونغو قد وقع بين عامي 2018 و2020، عندما سُجلت 3317 حالة مؤكدة.

وضع أمني معقد

أوضحت المنظمة أن ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة يعود جزئياً إلى تحسن عمليات الرصد، وزيادة الفحوصات المخبرية. وأضافت: «لكن معظم الزيادة تعكس اتساع نطاق التفشي».

ولا تتم متابعة سوى نحو 80 في المائة من مخالطي المصابين لمدة 3 أسابيع، في حين يؤكد المختصون أن النسبة المطلوبة للسيطرة على المرض يجب أن تبلغ 95 في المائة.

عناصر من «الصليب الأحمر» في أثناء دفن جثمان طبيب توفي بسبب فيروس «إيبولا» في الكونغو الديمقراطية (رويترز)

ويواجه العاملون في مجال الصحة العامة أوضاعاً أمنية صعبة بسبب النزاعات مع الجماعات المتمردة، ووجود مئات الآلاف من النازحين، فضلاً عن انعدام الثقة العميق بين السكان والسلطات الصحية.

قلة من المصابين يصلون إلى مراكز العلاج

يفترض الخبراء أن العدد الحقيقي للمصابين يفوق بكثير عدد الحالات المسجلة؛ فكثير من الأشخاص الذين يصابون بفيروس «إيبولا» لا يتم نقلهم إلى مراكز العلاج، وغالباً ما يعتقد أقارب المتوفين أن الوفاة نجمت عن مرض آخر.

وتعد مراسم الدفن من أكثر المراحل حساسية؛ إذ يظل المتوفون شديدي العدوى حتى بعد الوفاة؛ ما يجعل الأقارب عرضة للإصابة في أثناء غسل الجثامين.

وتوفر منظمات الإغاثة للأسر خدمات دفن آمنة تحفظ كرامة المتوفين، مع استخدام بدلات واقية، واتخاذ احتياطات صحية أخرى.

مواضيع
إيبولا الصحة العالمية الكونغو

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الكونغو الديمقراطية تُسجل تفشياً غير مسبوق لـ«إيبولا»

أفريقيا أهالي يجتمعون حول نعش أحد ضحايا فيروس «إيبولا» في بونيا يوم 18 يونيو (رويترز)

الكونغو الديمقراطية تُسجل تفشياً غير مسبوق لـ«إيبولا»

أودى فيروس «إيبولا» بحياة أكثر من 15 ألف شخص في أفريقيا خلال السنوات الخمسين الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أفريقيا عامل في أحد المراكز الصحية في الكونغو ينظف محيط وحدة طبية مختصة بعلاج إيبولا (رويترز)
أفريقيا

تسجيل ألف حالة إيبولا جديدة خلال عشرة أيام في الكونغو الديموقراطية

وتجاوز عدد الحالات المؤكدة عتبة ألفي حالة في 15 يوليو (تموز). وأفادت بيانات نشرتها سلطات البلاد الأحد بوجود 3075 إصابة بالفيروس في خمس محافظات في البلاد.

«الشرق الأوسط» (كينشاسا)
أفريقيا ممرض يفحص درجة حرارة امرأة بمركز علاج «إيبولا» في بونيا - الكونغو (أ.ب)
أفريقيا

ألف وفاة بـ«إيبولا» في الكونغو وارتفاع الإصابات المؤكدة إلى 2473

أظهرت بيانات أصدرتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «إيبولا» ارتفع إلى 2473 حالة، منها 999 وفاة.

«الشرق الأوسط» (دكار)
أفريقيا اختصاصي يقوم بتطهير أحد الأطباء أثناء مغادرته وحدة رعاية المرضى بمركز روانبارا لعلاج الإيبولا بإقليم إيتوري شرق الكونغو (أ.ف.ب)
أفريقيا

«إيبولا» يحصد أرواح 930 شخصاً على الأقل في الكونغو

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، أن 930 شخصاً، على الأقل، لقوا حتفهم جراء تفشي فيروس «الإيبولا» في البلاد.

«الشرق الأوسط» (كينشاسا)
أفريقيا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال إحاطة صحافية في جنيف (أ.ب)
أفريقيا

«الصحة العالمية»: تفشي «إيبولا» في الكونغو الديمقراطية هو الأسرع على الإطلاق

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس إيبولا ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة أسرع من أي تفش سابق للمرض الفتاك.

«الشرق الأوسط» (جنيف)