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العالم أفريقيا

«إيبولا» يحصد أرواح 930 شخصاً على الأقل في الكونغو

اختصاصي يقوم بتطهير أحد الأطباء أثناء مغادرته وحدة رعاية المرضى بمركز روانبارا لعلاج الإيبولا بإقليم إيتوري شرق الكونغو (أ.ف.ب)
اختصاصي يقوم بتطهير أحد الأطباء أثناء مغادرته وحدة رعاية المرضى بمركز روانبارا لعلاج الإيبولا بإقليم إيتوري شرق الكونغو (أ.ف.ب)
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«إيبولا» يحصد أرواح 930 شخصاً على الأقل في الكونغو

اختصاصي يقوم بتطهير أحد الأطباء أثناء مغادرته وحدة رعاية المرضى بمركز روانبارا لعلاج الإيبولا بإقليم إيتوري شرق الكونغو (أ.ف.ب)
اختصاصي يقوم بتطهير أحد الأطباء أثناء مغادرته وحدة رعاية المرضى بمركز روانبارا لعلاج الإيبولا بإقليم إيتوري شرق الكونغو (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، أن 930 شخصاً، على الأقل لقوا حتفهم جراء تفشّي فيروس «الإيبولا» في البلاد، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت الوزارة إن الوفيات سُجلت من بين 2344 حالة إصابة مؤكَّدة، حتى أول من أمس.

وأضافت الوزارة أنه جرى تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في واحدةٍ من أعلى إحصاءات الوفيات اليومية منذ بدء التفشي.

ويُعد تفشي فيروس إيبولا، الذي أعلن عنه في شرق الكونغو في 15 مايو (أيار) الماضي، أسرع تفشٍّ للفيروس، على الإطلاق.

يُذكر أن سلالة «بونديبوجيو»، المسببة للمرض، أقل شيوعاً من سلالات أخرى تُسبب مرض «الإيبولا»، كما أنه لا يوجد لقاح أو علاج معتمَد له حتى الآن.

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