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بري معلقاً على قمة واشنطن: العبرة في وقف النار والانسحابات

قال لـ«الشرق الأوسط»: يبدو أن الرئيس ترمب يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين

رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - د.ب.أ)
رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - د.ب.أ)
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بري معلقاً على قمة واشنطن: العبرة في وقف النار والانسحابات

رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - د.ب.أ)
رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - د.ب.أ)

أكَّد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن المهم الآن بعد قمة الرئيسين الأميركي دونالد ترمب واللبناني جوزيف عون في واشنطن هو «النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهرت به فقط».

وقال بري لـ«الشرق الأوسط»: «إن العبرة بعد هذا اللقاء هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الانسحاب الذي نفذ من بلدة زوطر الغربية يوم الاثنين، بالكاد يعدُّ انسحاباً، فالبلدة صغيرة جداً ولم تكن محتلة بالكامل، كما أن عمليات التفجير الإجرامية مستمرة بحق المنازل والأحياء المدنية والبنى التحتية، كما الاعتداءات على الأهالي عند أطراف القرى المحتلة مستمرة».

ويرى بري أن نجاح هذه القمة سيكون عبر تحقيق هذه الخطوات. وأضاف: «أنا قلت سابقاً قوموا بإنجازات وحطو على عيني... وهو ما لم يحصل بعد».

وسألت «الشرق الأوسط» الرئيس بري عن انطباعه حول كلام الرئيس الأميركي الذي قال إن بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، فقال ضاحكاً: «يبدو أن الرئيس ترمب يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين».

الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري (أرشيفية - رويترز)

وكان لقاء ترمب - عون تناول موقف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بعدما سئل عون عن تقارير تحدثت عن رفضه الاتفاق، ووصفه بأنه قد يقود إلى فتنة داخلية. ورد عون بأن الاتفاق الإطاري لا يحتاج إلى مصادقة البرلمان، مشيراً إلى أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إبرامه.

وحرص الرئيس عون على الدفاع عن بري، قائلاً إن رئيس البرلمان يدعم إنهاء حالة العداء والحرب، وإن موقعه بوصفه زعيماً شيعياً يفرض عليه التعامل بحذر مع الملف. وأضاف: «الرئيس بري رجل دولة»، موضحاً أنه ينحدر من جنوب لبنان، ويدرك حجم الدمار الذي يتعرض له، وأنه يريد رؤية نهاية للحرب، وإن كان مطالباً بمراعاة حساسية موقعه وعلاقته بـ«حزب الله».

وقال ترمب إنه سمع أن بري «شخص طيب ورجل صالح»، معرباً عن ثقته بأنه سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق.

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