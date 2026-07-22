«إنرجين» للغاز تشغل خطاً ثانياً بوحدة عائمة لتعزيز قدرتها

قالت شركة «إنرجين»، التي تركز على إنتاج الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، الأربعاء، إنها أكملت تشغيل خط إنتاج نفطي ثان على متن سفينتها العائمة «إنرجين باور»، مما يزيد من قدرة معالجة السوائل في الوحدة بنحو 72 في المائة.

وأوضحت الشركة أن الطاقة الإجمالية لمعالجة السوائل ارتفعت إلى 31 ألف برميل يومياً، من 18 ألف برميل يومياً، على متن الوحدة العائمة «إنرجين باور» المخصصة للإنتاج والتخزين والتفريغ.

وتسهم هذه الخطوة في زيادة حصة عائداتها ذات الصلة بأسعار خام برنت، الذي يشهد ارتفاعاً حاداً وسط التقلبات الناجمة عن حرب إيران.

وتتوقع «إنرجين» أن يبلغ متوسط إنتاج السوائل من إسرائيل، وهي منطقة رئيسية للشركة، ما بين 17 و21 ألف برميل يومياً، في النصف الثاني من عام 2026، بعد أن بلغ في المتوسط عشرة آلاف برميل يومياً في النصف الأول.

كانت «إنرجين» قد خفّضت، في مايو (أيار) الماضي، توقعاتها للإنتاج وتوزيعات الأرباح لعام 2026، بعد أن أثَّر توقف عملياتها في إسرائيل لمدة 41 يوماً سلباً على نتائج الربع الأول.