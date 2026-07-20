رايتس: أتمنى أن يكون لايبزيغ بوابتي لـ«المانشافت»

أعرب روكو رايتس عن أمله في أن تسهم خطوة انتقاله إلى صفوف لايبزيغ في تحويل حلمه بالانضمام إلى المنتخب الألماني الأول لكرة القدم إلى واقع، وذلك عقب انضمامه للفريق قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأكد لاعب الوسط، البالغ من العمر 24 عاماً، أن خوض المباريات بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام واللعب في البطولة القارية الاستثنائية يمثل جزءاً رئيسياً من طموحاته الرياضية، مشيراً إلى أن ارتداء قميص المنتخب الألماني يظل الهدف القادم الذي يسعى لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة من مسيرته.

واعترف رايتس بصعوبة الضغوط وردود الفعل الغاضبة التي واجهها من جماهير مونشنغلادباخ عقب إعلان الصفقة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، لا سيما أنه لعب في صفوف ناديه السابق منذ سن السابعة، موضحاً أن مساندة أسرته المكونة من زوجته وابنته الصغيرة ووالده وشقيقه، إلى جانب الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي، مكنته من تجاوز تلك الفترات الصعبة والتركيز على الأولويات.

ومن المنتظر أن يلتقي رايتس بفريقه السابق في افتتاح منافسات الدوري الألماني يوم 29 أغسطس (آب) المقبل، مشيراً إلى حماسه الكبير لمواجهة زملائه السابقين ورغبته في توديعهم بالشكل الأمثل بعدما حرمه المرض من إنهاء الموسم الماضي برفقتهم.