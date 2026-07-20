الفوز بالمونديال يمنح إسبانيا صدارة تصنيف «فيفا»

صعد المنتخب الإسباني إلى صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات لشهر يوليو (تموز)، وذلك بعد فوزه بلقب كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

ونجح المنتخب الإسباني المعروف باسم «لا روخا» في الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن توج باللقب في جنوب أفريقيا عام 2010، وذلك بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني 1 - صفر في نهائي البطولة الأحد.

وتراجع المنتخب الأرجنتيني، الذي كان قد دخل البطولة في المركز الأول، إلى المركز الثاني، فيما أكملت منتخبات إنجلترا وفرنسا والبرازيل، المراكز الـ5 الأولى في التصنيف.

كما تراجع المنتخب الألماني مركزين، ليحتل المركز الثاني عشر، وذلك بعد خروجه من دور الـ32 من البطولة على يد منتخب باراغواي، الذي صعد سبع مراكز في تصنيف «فيفا» ليحتل المركز 34.

وصعد المنتخب المغربي، الذي ودع البطولة من دور الثمانية، إلى المركز السادس، متقدماً بمركز واحد، وجاءت خلفه منتخبات البرتغال وبلجيكا وهولندا والمكسيك في المراكز من السابع إلى العاشر.

وصعد منتخب مصر إلى المركز رقم 24 في تصنيف «فيفا» متقدماً خمسة مراكز عن تصنيفه قبل انطلاق البطولة، حيث ساهم في صعوده تألقه في المونديال ووصوله إلى دور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخه.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث أفريقيا، خلف منتخبي المغرب والسنغال، ويأتي خلفه منتخب نيجيريا في المركز 26 والجزائر في المركز 29.

من جانبه، حافظ منتخب اليابان على صدارة المنتخبات الآسيوية في التصنيف، وجاءت خلفه منتخبات إيران وأستراليا وكوريا الجنوبية والسعودية على الترتيب.