بشعار ترمب... فيران توريس يخطف الأضواء في احتفالات إسبانيا باللقب

خطف فيران توريس مهاجم منتخب إسبانيا الأضواء خلال الاحتفالات في شوارع بلاده بالفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم.

حظي توريس مهاجم برشلونة بتحية كبيرة من الجماهير التي احتشدت بالآلاف الاثنين بعدما منح إسبانيا اللقب الثاني في تاريخها بتسجيل هدف الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية مساء الأحد.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية: «لكن أكثر ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي هو القبعة التي ارتداها فيران توريس في الحافلة المكشوفة».

وأشارت إلى أن قبعة فيران كتب عليها شعار «لنجعل إسبانيا عظيمة مجدداً»، ليقتبس شعار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حملته الانتخابية الأولى «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً».

وحضر ترمب المباراة النهائية الأحد، وأثار الجدل لإصراره على الوجود في منصة التتويج بعد تسليم رودري قائد منتخب إسبانيا كأس البطولة في نيوجيرسي.

وختمت «موندو ديبورتيفو» أنه بخلاف ذلك، فإن المهاجم الإسباني ميكيل ميرينو قام بتقليد رقصة ترمب الشهيرة أمام أعين الرئيس الأميركي بعد تسليمه الكأس.