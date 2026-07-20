رئيس «كونميبول»: المونديال المقبل سيقام بمشاركة 64 منتخباً

أشعل أليخاندرو دومينيغيز رئيس اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية «كونميبول» الجدل المثار بشأن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم التي ستقام عام 2030.

فقد قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مساء الاثنين: «النسخة المقبلة ستقام في قارتنا».

أضاف: «في 2030، ستستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي كأس العالم، وستكون فرصة عظيمة لكرة القدم للاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم بمنافسة تضم 64 فريقاً».

وستقام مباراة واحدة في كل من الدول اللاتينية الثلاث بينما ستقام بقية مباريات البطولة في إسبانيا والبرتغال والمغرب.

واختتمت أمس، الأحد، منافسات النسخة 23 من كأس العالم التي أقيمت لأول مرة

بمشاركة 48 منتخباً خلال الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز).

وتُوج المنتخب الإسباني باللقب للمرة الثانية في تاريخه بالفوز 1 - 0 على نظيره الأرجنتيني بطل مونديال 2022، وذلك بعد مباراة امتدت للوقت الإضافي.

وقبل أليخاندرو دومينيغيز سبق أن لمح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في أكثر من مناسبة إلى إمكانية إقامة النسخة المقبلة بمشاركة 64 منتخباً بعد النجاح الذي حققته النسخة الموسعة الأولى التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.