«فيفا» يحقق في الشجار الذي وقع عقب نهائي المونديال

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، إنه عيّن مدّع متخصص في الشؤون الانضباطية والأخلاقية للتحقيق في الشجار الذي اندلع عقب فوز إسبانيا 1-صفر على الأرجنتين بعد وقت إضافي في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم.

وازدادت حدة التوتر بعد أن حسمت إسبانيا فوزها للمرة الثانية في تاريخها بلقب كأس العالم عبر هدف وحيد سجله فيران توريس في الوقت الإضافي.

وجاء ذلك بعد طرد إنزو فرنانديز من صفوف الأرجنتين في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من الوقت الأصلي لحصوله على الإنذار الثاني.

وبعد صفارة نهاية الوقت الإضافي، اشتبك لاعب وسط الأرجنتين لياندرو باريديس مع عدة لاعبين من منتخب إسبانيا من بينهم المدافع إريك غارسيا ولاعب الوسط غافي، مما أدى إلى اندلاع شجار واسع النطاق بين لاعبي الفريقين.

وتبادل لاعبو الفريقين التدافع، وتدخل الإداريون للفصل بينهم، بينما حاول ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين تهدئة الوضع في ختام مباراة شابها التوتر.

ولم يتم تحديد موعد لانتهاء التحقيق.