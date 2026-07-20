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الصربي فوك رازوفيتش مدرباً للزمالك بطل مصر

الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني الجديد للزمالك (الاتحاد الآسيوي)
الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني الجديد للزمالك (الاتحاد الآسيوي)
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الصربي فوك رازوفيتش مدرباً للزمالك بطل مصر

الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني الجديد للزمالك (الاتحاد الآسيوي)
الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني الجديد للزمالك (الاتحاد الآسيوي)

أصبح الصربي فوك رازوفيتش مديراً فنياً جديداً لفريق الزمالك بطل الدوري المصري لكرة القدم في الموسم الماضي، وذلك وفقاً لما أعلنته قناة النادي.

وأشارت قناة الزمالك، مساء الاثنين، إلى أن إدارة النادي استقرت على اختيار رازوفيتش البالغ من العمر 53 عاماً، ليتولى المسؤولية خلفاً للمدرب المصري معتمد جمال الذي قاد الفريق لإحراز لقب الدوري المحلي الموسم الماضي، بالإضافة لبلوغ نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضافت أنه من المنتظر أن يصل المدرب الصربي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، تمهيداً لتوقيع العقود وبدء مهمته رسمياً مع الفريق.

وأوضحت أن رازوفيتش سبق له العمل في المنطقة العربية بعدد من الأندية في الإمارات والسعودية.

وبدأ المدرب الصربي مشواره الاحترافي في 2006 كمساعد في بارتيزان الصربي، قبل أن يخوض أولى تجاربه كمدير فني في 2011 مع تيليوبتيك، ثم عاد لقيادة بارتيزان في 2013.

كما تولى تدريب دينامو مينسك البيلاروسي، قبل أن يخوض عدة تجارب ناجحة في المنطقة العربية مع أندية الفيصلي والفيحاء في السعودية، والظفرة والوحدة واتحاد كلباء في الإمارات.

ومع الفيحاء تُوّج رازوفيتش بكأس خادم الحرمين الشريفين، وقبلها حقق الدوري الصربي أربع مرات وكأس صربيا مرتين خلال مشواره التدريبي.

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الرياضة كرة القدم رياضة مصرية نادي الزمالك مصر

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