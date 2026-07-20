أسطورة الشطرنج غوديت بولغار ترفض عرضاً لتولي رئاسة المجر

رشّح رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار أسطورة الشطرنج غوديت بولغار لمنصب رئيسة البلاد، إلا أنها رفضت العرض.

وكتبت بولغار على صفحتها في «فيسبوك» أنها تُقدّر مبادرة رئيس الوزراء بترشيحها كمرشحة مستقلة وغير حزبية، مضيفة: «لكنني في الوقت نفسه لا أشعر بأن لدي القوة لتحمل المسؤولية التاريخية المتمثلة في توحيد أمة منقسمة».

وكان ماغيار قد رشّح بولغار (49 عاماً) لأعلى منصب في الدولة، يوم الأحد، وكتب على صفحته في «فيسبوك» أن نجاحاتها جاءت «ليس بفضل العلاقات أو الروابط السياسية، وإنما بفضل موهبتها الاستثنائية».

وأصبح منصب رئيس الدولة شاغراً في المجر منذ الأسبوع الماضي، بعد دخول تعديل دستوري حيّز التنفيذ أدى إلى إنهاء ولاية الرئيس السابق تاماش سوليوك.

وكان سوليوك قد عُيّن خلال فترة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، المنتمي إلى اليمين الشعبوي، إلا أن استمراره في المنصب أصبح غير ممكن بالنسبة للحكومة الجديدة بعد الفوز الكاسح الذي حققه حزب «تيسا» المنتمي إلى يمين الوسط بقيادة ماغيار في انتخابات 12 أبريل (نيسان).

وتولت رئيسة البرلمان أجنيس فورستهوفر، المنتمية إلى حزب «تيسا»، مهام رئيس الدولة بشكل مؤقت اعتباراً من يوم الاثنين، فيما يتعين على البرلمان انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوماً.

وتعد بولغار أعظم لاعبة شطرنج في تاريخ اللعبة. كما نافست في بطولات الرجال وحققت انتصارات على أساطير اللعبة مثل جاري كاسباروف وأناتولي كاربوف.