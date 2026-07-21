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غارة إسرائيلية تقتل أسرة من 6 أفراد في غزة

لاجئون فلسطينيون في مخيم بمدينة غزة (رويترز)
لاجئون فلسطينيون في مخيم بمدينة غزة (رويترز)
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غارة إسرائيلية تقتل أسرة من 6 أفراد في غزة

لاجئون فلسطينيون في مخيم بمدينة غزة (رويترز)
لاجئون فلسطينيون في مخيم بمدينة غزة (رويترز)

قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن غارة جوية إسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، أسفرت عن مقتل أب وأم وأطفالهما الأربعة في مدينة غزة واشتعال النيران في منزلهم.

وأفاد مسعفون بأن الغارة الإسرائيلية على منزل الأسرة في حي الصبرة أسفرت عن مقتل فراس المصري وزوجته سلسبيل وأبنائهما وهم ثلاث بنات وولد واحد.

وأكد الجيش الإسرائيلي شن الغارة، قائلا إنها استهدفت أحد مسلحي حركة «حماس»، وإنه لا يزال يتحقق بشأن نتائج الهجوم، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي غارات منفصلة منذ يوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثلاثة مسلحين من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وإن اثنين منهم شاركا في الهجوم الذي وقع على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واحتجزا رهائن إسرائيليين ممن تم اقتيادهم إلى غزة خلال ذلك الهجوم.

وحسب مسؤولي الصحة في غزة فإنه بذلك يرتفع عدد القتلى في الهجمات الإسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي إلى أكثر من 1150 فلسطينياً.

ولا تكشف «حماس» عادة عن الخسائر في صفوف عناصرها.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار القتال واسع النطاق، لكنه لم يوقف الغارات الإسرائيلية شبه اليومية. وتقول إسرائيل إنها تستهدف المسلحين، وإن أربعة من جنودها قتلوا على يد مسلحين في غزة منذ بدء تنفيذ الاتفاق.

واندلعت الحرب بعد أن هاجم مسلحون بقيادة «حماس» جنوب إسرائيل التي تقول إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك أسفر عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني.

ويعيش جميع سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبا الآن في شريط ساحلي ضيق تحت سيطرة «حماس»، معظمهم في خيام مؤقتة أو مبانٍ متضررة.

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