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مصر والأردن يدعوان إسرائيل للانسحاب من غزة وتنفيذ بنود «خطة ترمب»

خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي والصفدي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء نظيره الأردني أيمن الصفدي في مارس 2025 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء نظيره الأردني أيمن الصفدي في مارس 2025 (إ.ب.أ)
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مصر والأردن يدعوان إسرائيل للانسحاب من غزة وتنفيذ بنود «خطة ترمب»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء نظيره الأردني أيمن الصفدي في مارس 2025 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء نظيره الأردني أيمن الصفدي في مارس 2025 (إ.ب.أ)

دعت مصر والأردن، إسرائيل، للانسحاب من غزة وتنفيذ بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأكد البلدان «أهمية الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع في المنطقة».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الاثنين، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حيث بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب عبد العاطي عن إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من المناطق في المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع الأردن الشقيق، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره وحماية سيادته»، مشدداً على «الرفض القاطع لأي اعتداء يمس أمن وسيادة الدول العربية».

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، ناقش الوزيران الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات المتصاعدة، حيث أكدا «ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها».

وتؤكد مصر باستمرار تمسكها بـ«وحدة المصير العربي» في مواجهة أزمات المنطقة، وذلك إثر تجدد الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد عبد العاطي والصفدي على «أهمية استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع دون عوائق، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، والاتفاق علي ترتيبات المرحلة الثانية بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من القطاع».

خيام النازحين الفلسطينيين بمدينة غزة في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

وتشدد مصر بشكل متكرر على «ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولات توسيع نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة». وتؤكد أهمية «استكمال التنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي للسلام».

وطرح ترمب خطته للسلام في قطاع غزة في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أن تعزز اتفاقاً لوقف إطلاق النار في الشهر التالي لذلك. ومنتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت واشنطن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة لإنهاء الحرب في القطاع، عبر بنود تشمل انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من غزة، ونزع سلاح حركة «حماس»، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وأعرب عبد العاطي والصفدي خلال الاتصال الهاتفي، الاثنين، عن رفضهما وإدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وجدد وزير الخارجية المصري «دعم بلاده الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس بوصفها ركيزة أساسية للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وصون تراثها التاريخي».

وحسب «الخارجية المصرية» اتفق الوزيران على «مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين الشقيقين، وتعزيز آليات التعاون القائمة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، إلى جانب استمرار التنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

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