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ترمب يجري مكالمة «جيدة جداً» مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد

ناقشا قضايا التجارة والتعاون العسكري وإزالة الألغام من مضيق هرمز

رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام (إ.ب.أ)
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ترمب يجري مكالمة «جيدة جداً» مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد

رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إنه أجرى «محادثة جيدة جداً» مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، مشيداً بـ«العلاقة المتميزة» التي تربط بين واشنطن ولندن، ومشيراً إلى أن أنهما سيلتقيان قريباً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن «رئيس الوزراء أمامه مهمة كبيرة، لكنه سيكون قادراً على إنجازها، وبالطبع ستكون الولايات المتحدة حاضرة للمساعدة»، مضيفاً أنهما ناقشا قضايا تشمل التجارة والتعاون العسكري وإزالة الألغام من مضيق هرمز.

وحلّ بيرنهام (56 عاماً) الذي كان حتى يونيو (حزيران) الفائت رئيساً لبلدية منطقة مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا محلّ رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر الذي وصل إلى داونينغ ستريت في يوليو (تموز) 2024 بعد فوز كاسح لحزب العمال في الانتخابات التشريعية أنهى 14 عاماً من حكم المحافظين.

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