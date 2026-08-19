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الرياضة رياضة سعودية

مدرب القادسية: لسنا مستعجلين على إشراك تيجاني أمام الاتحاد

رودجرز وإلى جانبه تيجاني بعد توقيع العقد (موقع النادي)
رودجرز وإلى جانبه تيجاني بعد توقيع العقد (موقع النادي)
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مدرب القادسية: لسنا مستعجلين على إشراك تيجاني أمام الاتحاد

رودجرز وإلى جانبه تيجاني بعد توقيع العقد (موقع النادي)
رودجرز وإلى جانبه تيجاني بعد توقيع العقد (موقع النادي)

قال الآيرلندي بريندان رودجرز مدرب القادسية إن صفقة التعاقد مع اللاعب الهولندي تيجاني رايندرز، بمثابة تأكيد على أن إدارة النادي تقدِّم كل ما هو ممكن من أجل مساعدة الفريق لأن يكون قوياً ومنافساً في البطولات «ونحن نعدهم بذلك، وفي الموسم الماضي أظهرنا قدرتنا على ذلك».

وحول إمكانية الزجّ باللاعب تيجاني في المباراة المقبلة أمام الاتحاد، الجمعة، قال: «هذا يعتمد على جاهزيته من جميع النواحي. لسنا متعجلين لأننا سنستفيد من خدماته لهذا الموسم ومواسم أخرى، ولذا سنرى جاهزيته وبعدها نقرر ما نراه مناسباً».

وقال رودجرز إن فريقه يحترم كل الفرق، ومن بينها التي تملك سجلاً وتاريخاً كبيراً، لكن في الوقت نفسه لا يخشاها.

وأضاف في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الاتحاد الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين: «الأجواء خلال المباراة ستكون صعبة، في المباراة الماضية اتخذت قراراً مهماً، مثل تغيير خمسة أسماء من أجل توزيع الجهد وتجنب الإرهاق».

وزاد بالقول: «لدي رأي بشأن التوقفات أثناء المباراة لشرب السوائل. أعتقد أنه من المهم أن يتم تعديل وقت التوقف عند الدقيقة 30 في الشوط الأول، لتكون عند الدقيقة 22، أي منتصف الشوط الأول، وليس بعد مضي نصف ساعة. ثماني دقائق وقت مؤثر جداً في ظل هذه الأجواء، ورأينا في كأس العالم الماضية الوقت الذي تم فيه فرض التوقف لشرب الماء والسوائل، وأتمنى أن يتم تطبيقه في منافسات الكرة السعودية، وهذا ينطبق على شوطي المباراة بحيث يتم التوقف منتصف كل شوط، وليس بعد مضي نصف ساعة».

وعن غياب اللاعب المغربي سفيان الكرواني والأحاديث حول عدم قناعته به بعد التعاقد معه صيف هذا العام، رد رودجرز على سؤال «الشرق الأوسط» بالقول: «اللاعب حينما جاء إلينا كان موقوفاً (دولياً)، في فترة شهر ديسمبر (كانون الأول)، ولذا كان غيابه أول مباراتين خضناهما أمام الشباب بالدوري والطائي بالكأس بسبب الإيقاف».

وفي رده على سؤال آخر «لـ«الشرق الأوسط»» حول الموعد المحدد لقراره اختيار الأسماء الثمانية للاعبين الأجانب في بطولة الدوري، في ظل وفرة الأسماء الموجود، قال رودجرز: «لدينا عدد كبير من المباريات وحتى قبل إغلاق فترة التسجيل والميركاتو الصيفي سنرى من الأنسب الاستعانة بهم في المسابقات التي نشارك بها».

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مدرب الفيصلي: خوض مباراتين خلال 72 ساعة «أمر شاق»

سوليناس خلال المؤتمر الصحافي (موقع النادي)
سوليناس خلال المؤتمر الصحافي (موقع النادي)
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مدرب الفيصلي: خوض مباراتين خلال 72 ساعة «أمر شاق»

سوليناس خلال المؤتمر الصحافي (موقع النادي)
سوليناس خلال المؤتمر الصحافي (موقع النادي)

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، أن مباراتهم أمام نيوم، الجمعة، ضمن الدوري السعودي للمحترفين، تختلف عن المواجهة التي جمعتهما في بطولة كأس الملك وكسب الأخير نتيجتها.

وقال سوليناس، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «سنعتمد على اللاعبين الأساسين في المباراة بعدما لعبنا مباراة الكأس بالبدلاء لإراحة الفريق الأساسي».

وأوضح الإيطالي أن خوض مباراتي الدوري والكأس خلال 72 ساعة أمر شاق كون «الوضع البدني لا يسمح بالاعتماد على نفس المجموعة، لذا كان تدوير اللاعبين ضرورة حتمية وليس خياراً».

وعن وقوع العنابي في بعض الأخطاء الدفاعية خلال مباراة الهلال الدورية ما تسبب في احتساب ثلاث ركلات جزاء، قال: «صحيح، الشوط الثاني لم يكن الفريق في مستواه الفني لعدم الجاهزية البدنية، ولكن مع العمل والتمارين سيكون الفريق في أفضل حالاته البدنية والمعنوية، ومع اكتمال العناصر سيكون الفريق في أفضل حالاته».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: 6 ملايين يورو تنقل بوندارينكو للأهلي

أرتيم بوندارينكو (نادي شاختار دونيتسك)
أرتيم بوندارينكو (نادي شاختار دونيتسك)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: 6 ملايين يورو تنقل بوندارينكو للأهلي

أرتيم بوندارينكو (نادي شاختار دونيتسك)
أرتيم بوندارينكو (نادي شاختار دونيتسك)

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن التفاصيل المالية لعقد الأوكراني أرتيم بوندارينكو مع النادي الأهلي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لعقد اللاعب 6 ملايين يورو لمدة ثلاثة مواسم.

وحسب المصادر، سيحصل بوندارينكو على مليوني يورو في الموسم الواحد، ليصل إجمالي مستحقاته خلال مدة العقد إلى 6 ملايين يورو.

ويأتي الاتفاق مع اللاعب الأوكراني ضمن تحركات الأهلي لتعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة، في الوقت الذي تعمل فيه الإدارة الرياضية على استكمال ملفاتها الفنية للموسم الحالي.

وكان بوندارينكو قد حضر في جدة لإجراء الفحوصات الطبية تمهيداً لاستكمال الإجراءات المرتبطة بانضمامه إلى صفوف الأهلي، قبل بدء مرحلته الجديدة مع الفريق.

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النادي الأهلي السعودي السعودية
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‫مدرب الفيحاء: الهلال لن يتأثر بغياب الدوسري ومالكوم

كاريلي خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
كاريلي خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
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‫مدرب الفيحاء: الهلال لن يتأثر بغياب الدوسري ومالكوم

كاريلي خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
كاريلي خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

شدّد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب ⁧الفيحاء،⁩ على صعوبة مواجهة فريقه أمام ⁧‫الهلال⁩، الخميس، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كاريلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: «‏الهلال أفضل فريق في الخليج العربي، وهو فريق كبير ومحترم ويملك أسماء مميزة، ولا يعتمد على لاعب واحد فقط. وجميع لاعبيه نجوم». وأضاف:‏ «في النهاية نحن مطالبون بالظهور بأداء مشرّف، مع التركيز على تحقيق النتيجة التي نبحث عنها». و⁩ رداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن غياب قائد الهلال سالم الدوسري وانتقال مالكوم لنادي الجزيرة الإماراتي ومدى تأثير ذلك على المباراة، قال: «بالتأكيد سالم ومالكوم من فئة اللاعبين الكبار، وهما من الأسماء المهمة، لكن الهلال لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، ولن يتأثر بغياب لاعب أو لاعبين، الهلال يملك نجوماً في كل مركز. وبالنسبة لنا لا نركز على لاعب معين، تركيزنا على المباراة والخروج بنتيجة إيجابية فقط».

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